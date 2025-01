O presidente do São Paulo, Julio Casares, se antecipou ao clube e anunciou em suas redes sociais, na manhã deste sábado (11), a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O argentino, de 29 anos, é aguardado ainda hoje nos Estados Unidos, onde o elenco tricolor realiza pré-temporada.

O atleta aguardava a finalização de tramites burocráticos no país e teve seu visto de trabalho regularizado na última sexta-feira (10).

O contrato de empréstimo de Enzo Díaz com o São Paulo é válido por uma temporada e possui uma opção de compra fixa ao término do compromisso, caso a direção decida pela manutenção do atleta, que chega para ocupar a vaga de Welington, hoje no Southampton, da Inglaterra.

O argentino é o segundo reforço para 2025. Anteriormente, o clube anunciou o meia Oscar como a principal contratação para a temporada e aguarda a chegada de Wendell.

O lateral-esquerdo já assinou pré-contrato e deve se apresentar ao Tricolor na metade do ano. O clube paulista, por sua vez, busca a liberação imediata do jogador, que depende exclusivamente de uma rescisão contratual entre Wendell e Porto.