Mercado da Bola: Bragantino anuncia contratação de Isidro Pitta

O mercado da bola segue a todo vapor nos primeiros dias do ano. Para reforçar o elenco para esta temporada, o Bragantino anunciou, nesta sexta-feira (3), a contratação do atacante Isidro Pitta, ex-Cuiabá. O paraguaio acerta com o Massa Bruta em definitivo até o fim de 2028.

O Cuiabá esclareceu detalhes sobre a venda do jogador de 25 anos para o clube paulista. Detentor de 100% dos direitos econômicos do atleta, o Dourado vendeu 70% ao Red Bull Bragantino por cerca de 5 milhões de euros, em torno de 31 milhões de reais na cotação atual, sendo 27 milhões de reais fixos e cerca de 3,6 milhões de reais em metas e obrigação de compra de porcentagem adicional. A equipe manteve 30% dos direitos do atacante.

Pitta chegou ao clube auriverde no início de 2023 e foi peça importante na conquista de dois títulos estaduais, além da melhor campanha do Dourado na Série A na temporada passada. Ao todo, foram 108 jogos, 33 gols marcados e 10 assistências. Em 2024, ele foi o artilheiro da equipe com 21 gols.

Confira o anúncio de Isidro Pitta

𝐈𝐬𝐢𝐝𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐭𝐭𝐚 ⚔️ 𝐑𝐞𝐝 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐠𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨!



O centroavante da seleção paraguaia 🇵🇾 de 25 anos chega ao Massa Bruta com contrato até o fim de 2028.



Seja bem-vindo, El Viking! Que você possa invadir muitas áreas adversárias por aqui! 😤… https://t.co/Hk66kPH2co pic.twitter.com/hgmCgvlF8U — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 3, 2025

