Maiores campeões estaduais do Brasil; conheça todos

Os campeonatos estaduais de futebol têm uma importância histórica no Brasil e representam a rivalidade entre clubes de diferentes estados. Disputados desde o início do século XX, esses torneios são a base das grandes rivalidades regionais e uma oportunidade para os clubes locais se destacarem no futebol nacional. O Lance! te conta quem são os maiores campeões estaduais do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre as 27 federações estaduais, alguns clubes se destacam por acumularem uma grande quantidade de títulos, tornando-se os maiores campeões estaduais do Brasil. Clubes como Bahia, Paysandu e Atlético-MG lideram em seus respectivos estados, enquanto outros também possuem marcas históricas impressionantes.

A seguir, conheça os maiores campeões estaduais do Brasil em diferentes estados e as particularidades de suas conquistas.

Maiores campeões estaduais por estado

Os títulos estaduais refletem a hegemonia dos clubes em seus territórios e consolidam rivalidades históricas. Veja os líderes em cada estado:

continua após a publicidade

Acre: Rio Branco (48 títulos)

Rio Branco (48 títulos) Alagoas: CRB (32 títulos)

CRB (32 títulos) Amapá: Macapá (17 títulos)

Macapá (17 títulos) Amazonas: Nacional-AM (43 títulos)

Nacional-AM (43 títulos) Bahia: Bahia (50 títulos)

Bahia (50 títulos) Ceará: Ceará (46 títulos)

Ceará (46 títulos) Distrito Federal: Brasília (8 títulos)

Brasília (8 títulos) Espírito Santo: Rio Branco-ES (37 títulos)

Rio Branco-ES (37 títulos) Goiás: Goiás (28 títulos)

Goiás (28 títulos) Maranhão: Sampaio Corrêa (35 títulos)

Sampaio Corrêa (35 títulos) Mato Grosso: Mixto (24 títulos)

Mixto (24 títulos) Mato Grosso do Sul: Operário-MS (12 títulos)

Operário-MS (12 títulos) Minas Gerais: Atlético-MG (48 títulos)

Atlético-MG (48 títulos) Pará: Paysandu (48 títulos)

Paysandu (48 títulos) Paraíba: Botafogo-PB (31 títulos)

Botafogo-PB (31 títulos) Paraná: Coritiba (39 títulos)

Coritiba (39 títulos) Pernambuco: Santa Cruz (29 títulos)

Santa Cruz (29 títulos) Piauí: River (31 títulos)

River (31 títulos) Rio de Janeiro: Flamengo (37 títulos)

Flamengo (37 títulos) Rio Grande do Norte: ABC (57 títulos)

ABC (57 títulos) Rio Grande do Sul: Internacional (46 títulos)

Internacional (46 títulos) Rondônia: Ferroviário-RO (17 títulos)

Ferroviário-RO (17 títulos) Roraima: Baré (27 títulos)

Baré (27 títulos) Santa Catarina: Figueirense (18 títulos)

Figueirense (18 títulos) São Paulo: Corinthians (30 títulos)

Corinthians (30 títulos) Sergipe: Sergipe (37 títulos)

Sergipe (37 títulos) Tocantins: Palmas (8 títulos)

A relevância dos campeonatos estaduais

Apesar de sofrerem críticas nos últimos anos por calendário apertado e competição com torneios nacionais, os estaduais continuam sendo a principal forma de interação entre clubes pequenos e grandes.

Muitos times de menor expressão utilizam os estaduais como uma vitrine para revelar jogadores e desafiar os gigantes do futebol brasileiro. Para os grandes clubes, os estaduais são uma oportunidade de conquistar títulos e se preparar para competições nacionais e internacionais.

continua após a publicidade

Destaques entre os maiores campeões estaduais

Os estaduais têm histórias ricas e memoráveis. Alguns marcos históricos incluem:

Corinthians (São Paulo): Com 30 títulos, o clube paulista é o maior vencedor do estado, com destaques para as conquistas nas décadas de 1950 e 1990.

Com 30 títulos, o clube paulista é o maior vencedor do estado, com destaques para as conquistas nas décadas de 1950 e 1990. Flamengo (Rio de Janeiro): O Rubro-Negro carioca é o líder do Campeonato Carioca, com 37 conquistas, incluindo hegemonias recentes.

O Rubro-Negro carioca é o líder do Campeonato Carioca, com 37 conquistas, incluindo hegemonias recentes. Bahia (Bahia): O Esporte Clube Bahia é o maior campeão do Campeonato Baiano, com 50 títulos que destacam sua supremacia regional.

O Esporte Clube Bahia é o maior campeão do Campeonato Baiano, com 50 títulos que destacam sua supremacia regional. Paysandu (Pará): Com 48 títulos do Campeonato Paraense, o Paysandu se mantém como o principal clube do estado.

Com 48 títulos do Campeonato Paraense, o Paysandu se mantém como o principal clube do estado. Atlético-MG (Minas Gerais): O Galo lidera em Minas Gerais, com 48 conquistas do Campeonato Mineiro.

Esses exemplos mostram como os estaduais consolidam a identidade e a força dos clubes em suas regiões.

Os estaduais hoje: tradição e desafios

Embora tenham perdido parte do espaço no calendário nacional, os estaduais seguem sendo importantes para a cultura futebolística do Brasil. Eles representam tradição, rivalidade e paixão, além de oferecerem uma oportunidade para clubes menores desafiarem os grandes.

Com adaptações de formatos e transmissões em novas plataformas, os estaduais continuam a atrair torcedores e a manter sua relevância no cenário esportivo.