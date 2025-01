Grêmio apresenta déficit pelo terceiro ano seguido

O Grêmio terminou 2024 de um jeito que não gostaria. Pelo terceiro ano consecutivo, o Tricolor fechou as contas no negativo com um déficit de R$ 58 milhões. Entre os motivos, foram citadas as grandes contratações do meio do ano, além das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

O resultado, todavia, já havia sido projetado no balanço de setembro. Os prejuízos das enchentes, somado ao fechamento da loja GrêmioMania e a contratação de quatro estrangeiros no meio do ano (Braithwaite, Monsalve, Aravena e Arezo) foram grandes fatores que fizeram com que as contas do ano fechassem no negativo.

Arena do Grêmio foi atingida pelas enchentes de maio (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio)

Apesar disso, há um otimismo para 2025. Isso porque o Conselho Deliberativo aprovou a projeção de um superávit. Por mais que o valor seja pequeno - apenas R$ 75 mil, já quebra a sequência de três anos negativos.

Para 2025, a receita bruta prevista é de R$ 548 milhões. O Conselho prevê que haja um aumento na venda de jogadores. Enquanto em 2024 o valor chegou aos R$ 100 milhões, a expectativa para essa temporada é de R$ 136 milhões. Entretanto, até o momento, não chegaram propostas oficiais na mesa da direção.

Os objetivos do Grêmio na temporada

Além de buscar o superávit fora de campo, o Grêmio traçou objetivos para dentro das quatro linhas. Com a disputa de cinco competições, o Tricolor quer ser campeão do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha. Além disso, o clube projeta o 8º lugar no Brasileirão, quartas de final da Copa do Brasil, assim como na Sul-Americana.