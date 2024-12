Deyverson troca camisa com astro do futebol internacional

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, usou o perfil no Instagram para compartilhar imagens do encontro com Edinson Cavani, do Boca Juniors. No registro, publicado nesta terça-feira (10), os dois atletas apareceram trocando camisas assinadas.

O brasileiro agradeceu o atleta uruguaio pelo encontro. Deyverson é torcedor declarado do Boca Juniors, e nunca escondeu o desejo de poder atuar pelo clube argentino. Atualmente, Cavani é o principal nome da equipe do bairro de La Boca.

- Só agradecer pelo carinho comigo, Cavani Foi um prazer te encontrar nessa reta final da temporada e colocar o papo em dia. Obrigado pelo presente, meu amigo… E espero que tenha gostado da camisa do Galo também! Conte comigo! - agradeceu o atacante do Atlético-MG.

Repercussão da postagem de Deyverson

O registro do atacante do Atlético-MG mexeu com as redes sociais. Diversos internautas comentaram o momento do encontro entre os jogadores. De um lado, torcedores do Atlético-MG especularam uma possível chegada de Cavani ao clube de Minas.

Por outro lado, outros internautas apontaram uma possível "cavada" de Deyverson no clube argentino. Além disso, torcedores do Boca Juniors também manifestaram o interesse de poder contar com a presença do brasileiro no elenco.

