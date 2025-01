Globo pode perder direito de transmissão de torneio nacional; entenda

A Globo vive um impasse no acerto da transmissão dos jogos da Copa do Nordeste de 2025. A emissora anunciou nesta sexta-feira (3) que não irá transmitir os jogos da fase preliminar do torneio neste sábado (4). Conforme divulgado, questões contratuais entre a CBF e a empresa Trinta Sports inviabilizam a exibição das partidas.

O canal adquiriu junto com a produtora os direitos da transmissão do torneio na reta final de 2024. Contudo, a falta de acordo com a CBF põe em cheque o negócio. Em comunicado oficial, a Globo lamentou o ocorrido e declarou que a situação seja resolvida até a fase de grupos, prevista ainda para janeiro.

Como consequência do fato, a emissora não irá transmitir os jogos programados para este sábado. Ao todo, oito jogos estão previsto para acontecer, todos eles seriam transmitidos pelo Premiere, plataforma de streaming da Globo, caso o imbróglio não tivesse acontecido.

Nota da Rede Globo

"A Globo foi surpreendida no final de dezembro com a informação de que problemas na relação entre CBF e Trinta Sports impedirão a transmissão da Copa do Nordeste no Premiere amanhã (sábado), já que adquiriu da Trinta Sports a capacidade de exibição do torneio na forma de sublicenciamento de direitos que a empresa garantiu ter com a CBF. A Globo lamenta que existam dificuldades para o cumprimento de contratos assinados e reforça a expectativa de que todos os envolvidos busquem as soluções necessárias para viabilizar a transmissão nacional dos jogos de competição regional querida pelos torcedores e fãs de futebol em todo o país”.