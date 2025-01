As negociações entre Botafogo e Santos pelo zagueiro Jair avançaram nos últimos dias e podem estar chegando ao fim. O jogador foi convencido a aceitar a proposta do Glorioso, que agora depende da resposta dos demais jogadores envolvidos na negociação: Lucas Halter e Tiquinho Soares, que ainda não tomou a sua decisão.

Com a resposta positiva do zagueiro de 19 anos, a decisão para o fim das negociações fica por Tiquinho Soares. Segundo apuração do Lance!, o centroavante ainda não respondeu a proposta e discute os detalhes contratuais com a diretoria alvinegra. Pelo Botafogo são 120 jogos, com 44 gols e 17 assistências.

Depois de um impasse gerado pela vontade de Jair de priorizar uma ida para o futebol europeu, o defensor foi convencido a aceitar a proposta do Alvinegro, que inclui um valor financeiro em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, além da troca pela dupla do Glorioso. Inicialmente, a oferta também envolveu o volante Danilo Barbosa, que rejeitou uma ida para o Peixe.

Destaque na temporada de 2023, Tiquinho caiu rapidamente nas graças da torcida ao assumir o protagonismo da boa fase alvinegra. Com gols, assistência e uma comemoração marcante, as arquibancadas logo perceberam que estava "chegando a hora". Na ocasião, viveu sua segunda temporada da carreira com mais assistências, com sete. Somando às dez da de 2024, são 17 com a camisa alvinegra, mais do que em toda a passagem pelo Porto, que durou cinco temporadas.

Em julho, Tiquinho Soares acertou sua renovação com o Botafogo até o fim de 2026. O jogador de 33 anos foi o artilheiro da equipe em 2023 e tinha contrato até 2024, mas com cláusula de renovação automática até 2025, com base em metas que deveriam ser alcançadas até setembro.

Com a chegada de reforços de peso no ano histórico de 2024, o camisa 9 foi perdendo espaço na equipe titular e dando lugar a Igor Jesus. Porém, quase sempre sendo uma opção de segundo tempo, seguiu inflamando o Nilton Santos sempre em que seu nome era anunciado. Assim, ainda não perdeu o carinho da torcida botafoguense.

A possibilidade de uma saída do atacante para o Santos não agradou a maioria dos torcedores. Em enquete no WhatsApp do Lance!, cerca de 82% votaram contra uma dispensa de Tiquinho. Com cerca de 500 votos no total, apenas 45 votaram a favor da saída do atleta e 66 responderam que não se incomodam com a negociação.

De férias depois da conquista do Brasileirão e da Libertadores, o elenco principal se apresenta no dia 14 de janeiro para iniciar preparação para o Campeonato Carioca, assim, a resposta do camisa 9 deve ser dada nos próximos dias.

