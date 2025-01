A partir desta segunda (6), o Lance! vai apresentar, de segunda a sexta, às 13h (de Brasília), uma live especial sobre o Mercado da Bola, analisando todas as transações e possíveis contratações dos principais clubes do futebol brasileiro. Assista à live de estreia no vídeo acima!

No programa de estreia, nossa equipe vai avaliar as contratações do Cruzeiro, boa parte delas apresentadas no evento "Apresentação Cabulosa", no último sábado, no Mineirão. Os atacantes Gabigol e Dudu, e o lateral-direito Fagner foram as principais atrações e encabeçam uma lista que ainda conta com Yannick Bolasie, que jogou o Brasileirão 2024 pelo Criciúma, e que será outra novidada da equipe mineira.

