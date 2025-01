Mercado da Bola: Fluminense acerta contratação de Marcelo Pitaluga, do Liverpool

O Fluminense acertou a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool e foi formado em Xerém. O atleta realizará exames médicos no clube e assinará seu vínculo na sequência.

Com apenas 22 anos, o jogador é visto como um nome para substituir Fábio no longo prazo, uma vez que o arqueiro do Tricolor está com 44 anos e tem contrato até o fim de 2025. Na temporada, Pitaluga disputará posição como reserva imediato do veterano com Vitor Eudes.

O jovem deixou o Fluminense em 2020 com destino ao Liverpool, embora não tenha tido muitas oportunidades nos Reds. Nesse período, o atleta também foi emprestado ao Macclesfield, St. Pat's e Livingstone FC.

Segundo o "ge", o Tricolor contratou Pitaluga sem custos, mas o atleta segue com 40% dos direitos econômicos ligados ao clube inglês. Com isso, o Fluminense não terá lucro máximo garantido em caso de uma venda no futuro.

Alternativa do Fluminense

Inicialmente, o Fluminense buscou no mercado a contratação de Lucas Arcanjo, que pertence ao Vitória. No entanto, os clubes não encontraram um denominador comum para a realização da transferência, o que fez com que o clube carioca buscasse uma alternativa na janela.