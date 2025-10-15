menu hamburguer
Futebol Nacional

Meia do Botafogo, emprestado ao Remo, marca golaço de falta em clássico na Série B

Remo vence Paysandu com gol de falta de Diego Hernández

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
10:50
Diego Hernández Remo Botafogo
imagem cameraEmprestado pelo Botafogo, Diego Hernández celebra primeiro gol pelo Remo (Foto: Samara Miranda/Remo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante uruguaio Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo, marcou um golaço de falta nos acréscimos e garantiu a vitória do Clube do Remo sobre o Paysandu por 3 a 2. O clássico paraense aconteceu nesta terça-feira (14) no estádio Mangueirão, em Belém, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que entrou apenas na segunda etapa da partida, converteu a cobrança nos minutos finais, definindo o resultado do tradicional Re-Pa. Este foi o segundo gol do uruguaio com a camisa azulina, ambos em cobranças de falta.

Com o triunfo no clássico vindos dos pés do jogador do Botafogo, o Remo chegou aos 51 pontos e ocupa a sexta posição na tabela da Série B, ficando a apenas um ponto do G-4, zona que garante acesso à elite do futebol brasileiro. O Paysandu, por sua vez, permanece na lanterna da competição com 26 pontos.

Mais detalhes do empréstimo:
Diego Hernández completou dez jogos pelo clube paraense desde sua chegada. O atacante uruguaio está emprestado pelo Botafogo ao Remo até junho de 2026.

Diego Hernández em ação pelo Botafogo (Foto: Divulgação)
Botafogo recebe Flamengo no Nilton Santos

Brigando na parte de cima da tabela de classificação, Botafogo e Flamengo fazem um dos clássicos da 28ª rodada do Campeonato, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

