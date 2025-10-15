Meia do Botafogo, emprestado ao Remo, marca golaço de falta em clássico na Série B
Remo vence Paysandu com gol de falta de Diego Hernández
O atacante uruguaio Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo, marcou um golaço de falta nos acréscimos e garantiu a vitória do Clube do Remo sobre o Paysandu por 3 a 2. O clássico paraense aconteceu nesta terça-feira (14) no estádio Mangueirão, em Belém, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O jogador, que entrou apenas na segunda etapa da partida, converteu a cobrança nos minutos finais, definindo o resultado do tradicional Re-Pa. Este foi o segundo gol do uruguaio com a camisa azulina, ambos em cobranças de falta.
Com o triunfo no clássico vindos dos pés do jogador do Botafogo, o Remo chegou aos 51 pontos e ocupa a sexta posição na tabela da Série B, ficando a apenas um ponto do G-4, zona que garante acesso à elite do futebol brasileiro. O Paysandu, por sua vez, permanece na lanterna da competição com 26 pontos.
Mais detalhes do empréstimo:
Diego Hernández completou dez jogos pelo clube paraense desde sua chegada. O atacante uruguaio está emprestado pelo Botafogo ao Remo até junho de 2026.
