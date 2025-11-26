Cruzeiro busca igualar maior série invicta neste Brasileirão

Na partida de sábado (29), contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Cruzeiro tentará igualar sua maior sequência de jogos sem derrota neste Brasileirão. A equipe do técnico Leonardo Jardim, que está há 10 rodadas sem perder, já ficou invicta por 11 jogos na competição, durante o turno.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A última derrota do Cruzeiro no Brasileirão foi para o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, em 27 de setembro, pela 25ª rodada. Curiosamente, as duas séries invictas da Raposa praticamente repetem o recorte de adversários: a equipe carioca está na primeira lista, e o Ceará pode entrar no lugar do Vasco na segunda sequência (veja os jogos abaixo). E foi justamente o time cearense que quebrou a invencibilidade do Cruzeiro no turno, ao vencer o confronto no Mineirão por 2 a 1.

Outra diferença entre as duas séries está nos pontos conquistados: 27 contra 18. No turno, foram oito vitórias e três empates nos 11 jogos invictos, com 21 gols marcados e três sofridos. Na invencibilidade atual, são apenas quatro vitórias e seis empates, com 13 gols marcados e seis sofridos. Em ambas as sequências, o Cruzeiro fez cinco jogos no Mineirão.

continua após a publicidade

Vitória sobre o Flamengo, com gol de Gabigol, faz parte da série invicta do turno (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A invencibilidade registrada entre a sexta e a 16ª rodada do Brasileirão faz parte da maior sequência sem derrota do Cruzeiro na temporada. Foram 16 jogos oficiais, incluindo Copa do Brasil e Sul-Americana, com 11 vitórias e cinco empates – entre essas partidas, a Raposa perdeu para o Defensa y Justicia, pela Vitoria Cup.

O atual série invicta do Cruzeiro é a maior em vigor no Brasileirão, à frente de Botafogo, com sete jogos, e Fortaleza, com cinco. Em toda a competição, no entanto, o recorde é do Flamengo, que ficou 12 partidas sem ser derrotado.

continua após a publicidade

➡️Kaio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno se livram de punição no STJD

Compare as duas séries invictas do Cruzeiro no Brasileirão

10 jogos (atual):

0 x 0 Flamengo – 2/10 – Maracanã

1 x 1 Sport – 5/10 – Mineirão

1 x 1 Atlético-MG – 15/10 – Arena MRV

1 x 0 Fortaleza – 18/10 – Mineirão

0 x 0 Palmeiras – 26/10 – Allianz Parque

3 x 1 Vitória – 1º/11 – Mineirão

1 x 0 Grêmio – 5/11 – Arena do Grêmio

0 x 0 Fluminense – 9/11 – Mineirão

3 x 3 Juventude – 20/11 – Alfredo Jaconi

3 x 0 Corinthians – 23/11 – Mineirão

11 jogos: