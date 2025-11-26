Cruzeiro busca igualar maior série invicta neste Brasileirão
Contra o Ceará, sábado (29), equipe celeste pode chegar a 11 jogos sem derrotas
Na partida de sábado (29), contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Cruzeiro tentará igualar sua maior sequência de jogos sem derrota neste Brasileirão. A equipe do técnico Leonardo Jardim, que está há 10 rodadas sem perder, já ficou invicta por 11 jogos na competição, durante o turno.
A última derrota do Cruzeiro no Brasileirão foi para o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, em 27 de setembro, pela 25ª rodada. Curiosamente, as duas séries invictas da Raposa praticamente repetem o recorte de adversários: a equipe carioca está na primeira lista, e o Ceará pode entrar no lugar do Vasco na segunda sequência (veja os jogos abaixo). E foi justamente o time cearense que quebrou a invencibilidade do Cruzeiro no turno, ao vencer o confronto no Mineirão por 2 a 1.
Outra diferença entre as duas séries está nos pontos conquistados: 27 contra 18. No turno, foram oito vitórias e três empates nos 11 jogos invictos, com 21 gols marcados e três sofridos. Na invencibilidade atual, são apenas quatro vitórias e seis empates, com 13 gols marcados e seis sofridos. Em ambas as sequências, o Cruzeiro fez cinco jogos no Mineirão.
A invencibilidade registrada entre a sexta e a 16ª rodada do Brasileirão faz parte da maior sequência sem derrota do Cruzeiro na temporada. Foram 16 jogos oficiais, incluindo Copa do Brasil e Sul-Americana, com 11 vitórias e cinco empates – entre essas partidas, a Raposa perdeu para o Defensa y Justicia, pela Vitoria Cup.
O atual série invicta do Cruzeiro é a maior em vigor no Brasileirão, à frente de Botafogo, com sete jogos, e Fortaleza, com cinco. Em toda a competição, no entanto, o recorde é do Flamengo, que ficou 12 partidas sem ser derrotado.
Compare as duas séries invictas do Cruzeiro no Brasileirão
10 jogos (atual):
- 0 x 0 Flamengo – 2/10 – Maracanã
- 1 x 1 Sport – 5/10 – Mineirão
- 1 x 1 Atlético-MG – 15/10 – Arena MRV
- 1 x 0 Fortaleza – 18/10 – Mineirão
- 0 x 0 Palmeiras – 26/10 – Allianz Parque
- 3 x 1 Vitória – 1º/11 – Mineirão
- 1 x 0 Grêmio – 5/11 – Arena do Grêmio
- 0 x 0 Fluminense – 9/11 – Mineirão
- 3 x 3 Juventude – 20/11 – Alfredo Jaconi
- 3 x 0 Corinthians – 23/11 – Mineirão
11 jogos:
- 1 x 0 Vasco – 27/4 – Parque do Sabiá
- 2 x 1 Flamengo – 4/5 – Mineirão
- 4 x 0 Sport – 11/5 – Ilha do Retiro
- 0 x 0 Atlético-MG – 18/5 – Mineirão
- 2 x 0 Fortaleza – 25/5 – Castelão
- 2 x 1 Palmeiras – 1º/6 – Mineirão
- 0 x 0 Vitória – 12/6 – Barradão
- 4 x 1 Grêmio – 13/7 – Mineirão
- 2 x 0 Fluminense – 17/7 – Maracanã
- 4 x 0 Juventude – 20/7 – Mineirão
- 0 x 0 Corinthians – 23/7 – Neo Química Arena
