Fortaleza enfrenta RB Bragantino em jogo decisivo; veja escalação

O Fortaleza visita o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), valendo pela 36ª rodada da Série A. O técnico Martín Palermo terá retornos importantes para escolher a escalação da equipe cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Os zagueiros Brítez e Kuscevic voltaram a ser relacionados. O primeiro vinha se recuperando após um quadro de pneumonia e o segundo foi desfalque porque estava com o Chile na Data Fifa. Já o meio-campista Lucas Sasha retornou após cumprir suspensão por cartões amarelos.

A nova ausência é a do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que apresentou uma fratura na mão esquerda. Tendo Diogo Barbosa e Weverson na posição, Palermo poderá também improvisar o zagueiro Gastón Ávila.

continua após a publicidade

➡️ RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Além de Bruno Pacheco, seguem no departamento médico o goleiro João Ricardo, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho.

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o RB Bragantino é: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 34 pontos. O RB Bragantino, que está em nono lugar, tem 45.

➡️ Torcida do Fortaleza se mobiliza por 'invasão' contra o RB Bragantino

Mobilização da torcida para o duelo

Buscando apoiar o clube na briga contra o rebaixamento, a torcida do Fortaleza vem se mobilizando para marcar presença no jogo contra o RB Bragantino.

continua após a publicidade

Após uma iniciativa dos torcedores, contando com o apoio do Tricolor e de empresas patrocinadoras, seis ônibus partiram da capital cearense rumo à cidade de Bragança Paulista (SP). O Leão contribuiu na logística da viagem e na intermediação junto aos patrocinadores do clube.