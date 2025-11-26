Primeira camisa do Fluminense; relembre o uniforme

Fundado em 1902 por um grupo liderado por Oscar Cox, o Fluminense surgiu como um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. Mas antes de ganhar fama como o "Tricolor das Laranjeiras", o time vestiu uma camisa que pouca gente conhece: um uniforme listrado em cinza e branco, bem diferente das cores que eternizaram o clube mais tarde. A trajetória dessa camisa inicial ajuda a explicar não apenas o nascimento do Flu, mas também o período em que o futebol dava seus primeiros passos organizados no Brasil. O Lance! apresenta a primeira camisa do Fluminense.

A escolha do uniforme cinza e branco tinha forte influência inglesa, já que o esporte ainda era praticado por jovens da elite carioca que buscavam referências na estética dos clubes britânicos. Além disso, a combinação era considerada elegante e distinta para os padrões da época. No entanto, a camisa enfrentou problemas práticos: o tecido cinza era importado, caro e tinha baixa durabilidade, desbotando com facilidade sob o sol forte do Rio de Janeiro. Isso fez com que o padrão durasse pouco tempo antes de ser substituído.

Ainda assim, esse primeiro uniforme marcou o início oficial da identidade do Fluminense. O clube estreou com o manto cinza e branco em seus primeiros jogos disputados no campo da Rua Teixeira de Freitas, e o desenho se tornou símbolo da fase embrionária da equipe. O apoio dos pioneiros, a influência dos remadores do clube e a organização social da época contribuíram para a rápida expansão do futebol e da marca Flu pelo Rio de Janeiro. Pouco depois, a diretoria revisitaria as cores para adotar definitivamente o conjunto que se eternizaria como tricolor.

A alteração das cores representou também uma mudança de posicionamento. Em 1904, o Fluminense adotou as cores grená, branco e verde, criando o manto tricolor que viraria sinônimo de elegância, tradição e um dos escudos mais icônicos do país. A nova combinação era vista como mais sofisticada e simbolizava a identidade que o clube buscava construir. O grená remetia à distinção elegante da época, o verde carregava influência luso-brasileira e o branco mantinha a pureza e sobriedade do uniforme anterior. Assim nascia o visual que moldaria a história do clube dentro e fora de campo.

História da primeira camisa do Fluminense

A primeira camisa do Fluminense foi criada em 1902 e apresentava listras verticais em cinza e branco. Esse design era considerado moderno e alinhado ao padrão inglês de uniformes, já que muitos fundadores tinham grande proximidade com a cultura britânica. A intenção era transmitir refinamento e formalidade, reforçando o caráter aristocrático do clube recém-nascido.

Os materiais da época eram escassos e caros. O tecido cinza era importado e, além de elevar os custos, desbotava rapidamente, adquirindo um tom amarelado com o tempo. Isso fez com que o uniforme tivesse vida curta — o Flu precisava constantemente importar novo material, o que não era sustentável para um clube em ascensão. Assim, poucos anos depois, a diretoria iniciou a discussão para adotar cores definitivas e mais viáveis.

Mesmo com pouco tempo de uso, o uniforme cinza e branco é lembrado como o ponto de partida da identidade do Fluminense. Ele esteve presente nos primeiros treinos oficiais, nos jogos iniciais do clube e nos primórdios da estruturação do futebol carioca. Para muitos historiadores, essa camisa simboliza a transição entre a fase amadora do esporte e a implantação de uma cultura futebolística no Rio.

Cores e origem do primeiro uniforme

As cores cinza e branco foram escolhidas por influência inglesa e pela estética elegante que a combinação oferecia. O cinza sugeria distinção e sobriedade, enquanto o branco reforçava a simplicidade e a seriedade de um clube fundado por jovens da elite.

Com o tempo, porém, a dificuldade de manutenção e o desbotamento levaram a diretoria a buscar um novo conjunto de cores. Em 1904, surge o tricolor com grená, branco e verde. O grená representava classe e elegância, enquanto o verde carregava herança cultural da elite carioca com fortes vínculos luso-brasileiros. O branco, por sua vez, foi mantido como elemento de equilíbrio e continuidade.

Essa combinação tricolor, considerada única no país, consolidou a identidade visual do Fluminense e ajudou o clube a se destacar em meio aos demais times cariocas, que adotavam predominantemente cores simples como preto, branco ou azul.

Curiosidades e detalhes pouco conhecidos

O tecido da primeira camisa não era apenas caro e instável nas cores: também era pesado e pouco adequado ao clima do Rio, tornando os jogos mais desgastantes. Outra curiosidade é que o uniforme foi costurado manualmente, em pequenos lotes, sem padronização rígida entre as peças — algo comum na época.

Há registros fotográficos raros desse período, e muitos historiadores utilizam descrições de jornais e atas do clube para reconstruir o visual exato da camisa cinza e branca. Poucas peças originais sobreviveram ao tempo, e réplicas só foram produzidas mais de um século depois.

