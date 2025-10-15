Presidente do Botafogo vê ala propagando mentiras para atrapalhar SAF: ‘Chocado’

A reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo, na última terça-feira (14), agitou o Salão Nobre da sede de General Severiano. O encontro, marcado por esclarecimentos do CEO da SAF, Thairo Arruda, separou também um momento para críticas por parte do presidente do social, João Paulo Magalhães, a uma ala do clube. O mandatário vê conselheiros e sócios tentando atrapalhar a SAF, que já vive imbróglio nos bastidores.

continua após a publicidade

➡️ CEO do Botafogo detalha finanças: ‘Não vai faltar para 2025’

➡️ CEO do Botafogo fala sobre gestão da SAF e necessidade de aporte acima de R$ 300 milhões

Na reunião, Thairo falou sobre finanças e garantiu um 2025 sustentável do Botafogo. João Paulo agradeceu a presença do representante da SAF, mas fez ressalvas sobre divulgação de discursos que, de acordo com ele, fogem da realidade.

Isso porque, quando o CEO falou da dívida, foi "vazado" da reunião um valor maior que o falado pelo gestor, além de um possível cenário de problemas financeiros já em outubro — o que foi desmentido por Thairo. João Paulo, ao Lance!, classificou como "maldade".

continua após a publicidade

— Estou muito surpreso porque apesar de a gente ter tido uma reunião com 200 pessoas, gravada, estão publicando coisas absolutamente diferentes do que foram ditas lá dentro. Isso eu acho um absurdo, isso é uma maldade com o público, é uma maldade com os torcedores do Botafogo, é uma maldade com o Thairo, Textor e com toda a gestão da SAF, que tem tentado, de uma forma unida, levar o Botafogo aos maiores patamares, assim como a gente chegou no ano passado — protestou o presidente do Botafogo.

— Lamento essa desinformação criada provavelmente por algum mentiroso que integra a oposição da política do Botafogo, alguém que quer ver o mal da SAF. Está desvirtuando algo que duzentas pessoas foram testemunhas e foi gravado — destacou.

continua após a publicidade

Botafogo em clima conturbado nos bastidores

Na última semana, em reportagem, o Lance! detalhou como General Severiano já está dividido sobre John Textor e isso inclui guerra de narrativas e propagações de discursos inverídicos, como sobre a saída de John Textor. João Paulo Magalhães, que entrou em seu décimo mês de mandato, comentou sobre a situação.

— Eu não sei quem fica disparando essas coisas, de onde saem essas coisas. Porque eu não falei nada para ninguém, estou falando agora pela primeira vez aqui para dizer que eu estou impressionado, porque a gente estava com 200 pessoas e gravando.

João Paulo Magalhães é o sucessor de Durcesio Mello no Botafogo (Foto: Divulgação)

João Paulo Magalhães exaltou a transparência de Thairo Arruda ao responder os questionamentos feitos pelo Conselho Deliberativo do Botafogo. O CEO da SAF, que foi um dos primeiros a chegar para a reunião, falou por cerca de 90 minutos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— Ele veio aqui só para tentar esclarecer justamente porque ficam muitas matérias, e ele veio aqui com a maior transparência do mundo. Faz uma gestão maravilhosa na SAF e o Botafogo é um clube extremamente profissional. A conversa foi boa e está gravado com 200 testemunhas. Ficam inventando que o número foi "X" e isso não foi o que ele falou.