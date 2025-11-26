A fase dos centroavantes do Fluminense não é boa, mas isso pode acabar no duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Isso porque a defesa adversária vive momento frágil, tendo sofrido sete gols nos últimos quatro jogos.

Do lado do Flu, isso acende a esperança do fim da seca de seus jogadores de referência na área. A última vez que um "camisa 9" balançou as redes foi na 26ª rodada, em 1º de outubro, contra o Sport, o segundo jogo de Zubeldía no comando do time. Na ocasião, John Kennedy marcou o segundo gol no empate em 2 a 2.

Desde então, Kevin Serna foi o atacante que mais marcou, com três gols, seguido por Keno, com um. O lateral Samuel Xavier e o meia Acosta, também tem dois cada, enquanto Martinelli, Thiago Silva e Renê, tem um. Veja os artilheiros do Flu no recorte:

Sport 2 x 2 Fluminense - Gols: Acosta e John Kennedy Fluminense 3 x 0 Atlético-MG - Gols: Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno Mirassol 2 x 1 Fluminense - Gol: Martinelli Fluminense 1 x 0 Juventude - Gol: Thiago Silva Fluminense 1 x 0 Internacional - Gol: Samuel Xavier Fluminense 1 x 0 Ceará - Gol: Renê Fluminense 1 x 1 Mirassol - Gol: Kevin Serna Fluminense 2 x 0 Flamengo - Gols: Kevin Serna e Lucho Acosta

John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Sport (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Apesar do momento que vive, Germán Cano ainda é o maior goleador do time, tendo 20 bolas na rede - mas ainda não estará à disposição no duelo contra o São Paulo. Serna é o segundo, com 11, ao lado de Canobbio. Everaldo, que marcou pela última vez contra em agosto, contra o Grêmio, tem oito e John Kennedy tem apenas um.

O camisa 9 vem sendo o escolhido de Zubeldía para começar jogando e tem demonstrado uma valência importante quando sai da área para participar da construção das jogadas ou da recuperação da posse. Comparando com o Moleque de Xerém, teve mais grandes chances criadas (4x1), mais cortes, desarmes e duelos aéreos vencidos, de acordo com o Sofascore.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (27), às 20h30, quando recebe o Tricolor Paulista no Maracanã pela 36ª rodada do Brasileirão. Invicto em casa com o treinador argentino, o Flu pode garantir sua vaga na Libertadores com um empate.

