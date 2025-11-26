Chris Ramos é liberado e fica à disposição do Botafogo para o fim do Braisleirão

O Botafogo pode ter um reforço para as últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o centroavante Chris Ramos foi liberado pela 6ª Comissão Disciplinar Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento por causa da expulsão contra o Atlético-MG, pela 24ª rodada, no dia 20 de setembro.

Chris Ramos foi denunciado com base no Art. 254-A § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares". A pena poderia ser de quatro a 12 partidas.

A expulsão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida contra o Galo após suposta agressão em Igor Gomes durante ataque do Botafogo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) foi ao monitor do VAR e concordou com a recomendação.

Botafogo conta com Chris Ramos

Chris Ramos não foi relacionado para o duelo com o Grêmio, no último sábado, vencido pelo Glorioso pelo placar de 3 a 2. Ele, contra o Sport, deixou o gramado ainda o primeiro tempo após pancada e deu lugar ao jovem panamenho Kadir.

O Botafogo vem de sete jogos de invencibilidade e pulou para a quinta colocação do Brasileirão, com 58 pontos. O Glorioso volta a campo no domingo (30), às 16h, fora de casa, contra o Corinthians.