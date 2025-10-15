Campeonato Brasileiro: saiba qual clássico da rodada vale mais

A rodada 28 do Campeonato Brasileiro acontece nesta semana. E ela reservou quatro clássicos: nesta quarta-feira, Botafogo x Flamengo, Santos x Corinthians e Atlético-MG x Cruzeiro. Nesta quinta, Vitória x Bahia. Diferentes interesses, diferentes possibilidades, elencos com diferentes valores de mercado. Mas qual é o clássico mais valioso da rodada?

A resposta é: de longe, o carioca. Isso porque estarão em campo, no Estádio Nilton Santos, o segundo e o terceiro elenco mais valiosos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só perde para o Palmeiras, e o Botafogo vem logo atrás da dupla. Isso de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Veja o valor de mercado dos elencos do trio:

Time Valor do elenco

Palmeiras € 212,15 milhões

Flamengo € 195,9 milhões

Botafogo € 138,35 milhões

Ou seja: somados, mandante e visitante do duelo carioca estão avaliados em € 334,25 milhões.

Na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico mineiro é o mais valioso. O Atlético-MG tem grupo de jogadores avaliado, atualmente, em € 97,4 milhões, contra € 125,65 milhões do Cruzeiro. Total de € 223,05 milhões que vão duelar na Arena MRV.

Já Santos x Corinthians vale, atualmente, € 193,25 milhões. Isso por conta dos respectivos € 82,8 milhões e € 110,45 milhões dos oponentes que estarão na Vila Belmiro.

Vitória x Bahia, no Barradão, vai reunir um mandante cujo elenco tem valor que não chega a um terço da avaliação do grupo de jogadores da equipe visitante. O Rubro-Negro vale € 33,5 milhões e o Tricolor em € 101,5. Este duelo do Campeonato Brasileiro vale, atualmente, € 135 milhões.

Ingressos para o clássico carioca

A um dia do clássico entre Botafogo e Flamengo pela 28ª rodada do Brasileirão, 17 mil ingressos vendidos. O setor visitante (sul) já está esgotado, mas os demais seguem à venda para a torcida alvinegra.