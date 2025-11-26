A reta final do Campeonato Brasileiro deixa torcedores com caneta e papel na mão para fazer as contas que levam seus times ao objetivo final da temporada. No caso do Bahia, a meta principal em 2025 é garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, mas a equipe ainda vai precisar remar e torcer contra adversários para garantir este objetivo. Por outro lado, a vaga na fase prévia está praticamente garantida.

A começar pela notícia boa, o Bahia tem 56 pontos e 99,4% de chances de, pelo menos, carimbar vaga na Pré-Libertadores. Com 58 pontos, qualquer equipe se garante, matematicamente, nesta fase da competição continental, de acordo com dados do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ou seja, dois empates colocam o time na pré, mas, dependendo dos resultados do São Paulo, que tem oito pontos a menos, nem disso precise.

Como citado anteriormente, esse não é o principal objetivo do Bahia, que sonha com vaga na fase de grupos. Para atingir essa meta, porém, a missão é um pouco mais complexa. Ainda de acordo com dados da UFMG, 68 pontos já dão esse carimbo no passaporte de qualquer equipe, sem dar nenhuma brecha para o azar.

Time do Bahia tira foto antes de duelo decisivo pela Libertadores, contra o Boston River; time busca G-5 do Brasileirão (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Mas, como o Bahia não consegue mais chegar a esse número, o torcedor pode focar no intervalo entre 63 e 65 pontos (o máximo que a equipe pode conseguir). Com 63, por exemplo, a chance de ir à fase de grupos é de 43,6%. Já com 65, esse número pula para 82,9%. Vale lembrar que tudo isso pode mudar a depender do desempenho das equipes e também da possível vaga a mais que pode surgir se um time do G-5 for campeão da Copa do Brasil.

Veja abaixo a probabilidade de cada time de se classificar à fase de grupos da Libertadores:

UFMG Clube Probabilidade Flamengo 100% Palmeiras 100% Cruzeiro 100% Mirassol 99,35% Botafogo 52,2% Fluminense 25,9% Bahia 22,6%

Próximos passos do Bahia

Para tentar aumentar essas chances na busca por Libertadores, o Bahia tem, em teoria, uma sequência mais acessível nas próximas duas rodadas, contra o Juventude e Sport, e fecha o Campeonato Brasileiro com um confronto direto contra o Fluminense. O Tricolor baiano volta a campo a partir das 19h desta sexta-feira (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, pela 36ª rodada.

— Não tem a Copa do Nordeste no próximo ano. Por isso é importante ir para a Libertadores de forma direta. Em 2025, a Pré-Libertadores entrou no Brasileiro. Nós temos grau de dificuldade grande. Continuo com a minha tese que o Campeonato Brasileiro é o mais importante que temos. Mas não significa que vamos abrir mão de algum campeonato. É o que direciona tudo no ano. Temos que continuar valorizando — destacou Ceni ao analisar as chances do Bahia terminar no G-5 e conquistar vaga na Libertadores.