O empate contra o Fluminense no último sábado não ajudou muito o Bahia a se aproximar da liderança do Brasileirão, mas ao menos manteve o time no G-4 com uma sequência invicta a ser batida na competição. Sem perder a sete jogos, o Tricolor se coloca à frente de rivais diretos e segue estável na luta por Libertadores.

O último resultado negativo do Tricolor aconteceu no dia 25 de maio, em uma derrota polêmica por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Naquele jogo, o Imortal balançou as redes com Braithwaite em um pênalti que deu o que falar nos bastidores.

De lá para cá, o Bahia sustenta uma boa sequência no Brasileirão, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. Neste momento, nenhum time tem mais tempo sem perder. Só Palmeiras e São Paulo chegam perto, com seis jogos de invencibilidade.

Melhores sequências do Brasileirão neste momento:

Bahia - 7 jogos de invencibilidade (quatro vitórias e três empates);

São Paulo - 6 jogos de invencibilidade (cinco vitórias e um empate);

Palmeiras - 6 jogos de invencibilidade (quatro vitórias e dois empates).

Luciano Juba comemora gol contra o Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A prioridade do Bahia é o Brasileirão

Desde o início do Brasileirão, Rogério Ceni deixou claro que uma das prioridades da equipe era o Campeonato Brasileiro. Antes o Bahia ainda tinha a Libertadores para tentar balancear, mas, depois da eliminação na competição continental, ficou clara a preferência do treinador pela competição de pontos corridos.

Não à toa, o Tricolor usou equipes alternativas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana - desta última foi eliminada logo nos playoffs. Daquele jogo do Grêmio até agora, o Bahia só perdeu duas partidas, considerando compromissos por todas as competições: tomou 2 a 0 do Confiança pelo Nordestão, com um time repleto de garotos, e perdeu também por 2 a 0 para o América de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana.

O Bahia tem a chance de manter a boa sequência de resultados às 21h deste sábado (horário de Brasília) quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão.