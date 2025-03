Diego Rosa: “Onde ele me colocar, vou estar preparado”

Apesar de ter sido anunciado no último dia da janela de transferências, em 28 de fevereiro, Diego Rosa foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (25), após o treino do Internacional. O volante afirmou estar pronto para ajudar o time e que está à disposição do técnico Roger Machado. Afirmou “onde ele me colocar, vou estar preparado". Segundo volante de origem, ele pode jogar de meia e de lateral-direito, posição na qual o Colorado é carente.

Visivelmente nervoso, o novo camisa 33 chegou a cometer um ato falho na primeira resposta. Ex-atleta da base do coirmão alvirrubro, Diego Rosa quase citou o nome do Grêmio:

– Estou feliz por estar aqui no Grê… no Inter. É uma oportunidade muito boa. Eu estava muito bem lá na Bélgica [onde jogava no Lommes, da segunda divisão], jogando muito bem. Venho aqui para somar, com a cabeça tranquila e focado no Inter para fazer um grande trabalho aqui e conquistar grandes títulos.

"Vou estar preparado"

Questionado sobre suas características e função, Diego respondeu em poucas palavras:

– Na Bélgica tive várias funções, vinha jogando bastante de meia. Mas minha função verdadeira é segundo volante e também posso atuar de lateral-direito. Minha principal característica sempre foi pisar na área e fazer gol. Aqui não vai ser diferente. Tenho uma bola parada muito boa também.

Ao falar que atuava também na lateral, foi perguntado se o técnico Roger Machado conversou com ele sobre essa possibilidade, já que o clube só tem Braian Aguirre para a posição.

– Ele conversou sim. Perguntou se eu podia jogar na direita. Disse que sim. Onde ele [o treinador] quiser me colocar, eu vou estar preparado para ajudar.

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, o Internacional estreia no sábado (29) no Brasileirão, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), no Maracanã.