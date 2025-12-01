O Cruzeiro promoveu o dirigente Joaquim Pinto como novo diretor esportivo. Ele substituirá Paulo Pelaipe, que está a caminho do Grêmio e se despediu dos jogadores e funcionários nesta segunda-feira (1), na Toca da Raposa.

Joaquim Pinto chegou ao Cabuloso em junho deste ano para chefiar o departamento de scouting após passagens por Benfica-POR e Spartak de Moscou-RUS. Bem avaliado internamente, ele estendeu o vínculo de dezembro de 2027 até o final de 2028 e assume a nova função imediatamente.

Além do dirigente português, outra mudança é que Rodrigo Ramos virou gerente executivo de futebol do Cruzeiro. O profissional, que está no Cruzeiro desde o fim de 2024, tem passagens por Athletico, São Paulo e Vasco.

No novo organograma, a dupla responderá ao vice-presidente da SAF, Pedro Júnio, que só fica abaixo de Pedro Lourenço, o 'Pedrinho', dono da Raposa desde abril do ano passado.

Paulo Pelaipe se despede do Cruzeiro

Paulo Pelaipe recebe camisa personalizada em despedida do Cruzeiro. Foto: Divulgação/CEC

Paulo Pelaipe deixou oficialmente o cargo de gerente de futebol da Raposa no início desta semana. O dirigente já tinha um acordo verbal com Odorico Roman, presidente eleito do Grêmio, para se tornar executivo de futebol.

O dirigente foi contratado assim que Pedro Lourenço assumiu a SAF cruzeirense no primeiro semestre de 2024. Na época, ele foi indicado por Alexandre Mattos, então CEO e homem forte do futebol do Cruzeiro.

Veja a nota do Cruzeiro

"O Cruzeiro comunica que, após acordo entre as partes, o executivo de futebol Paulo Pelaipe deixa o Clube. Com isso, a partir desta segunda-feira (01/12), aproveitamos para informar também a nova composição do departamento de futebol do Cruzeiro.

Joaquim Pinto assume de imediato a função de diretor esportivo, enquanto Rodrigo Ramos passa a ocupar o cargo de gerente executivo de futebol. Os profissionais responderão diretamente ao vice-presidente Pedro Junio, que segue como liderança central do departamento, e ao presidente Pedro Lourenço.

O Cruzeiro reconhece e agradece os relevantes serviços prestados de Paulo Pelaipe e deseja que o profissional siga alcançando novos êxitos na sequência de sua trajetória".