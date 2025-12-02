Com dois gols de Soteldo, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1 em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A noite desta terça-feira (2) foi especial para o venezuelano, que balançou as redes pela primeira vez pelo clube. André Henrique descontou para os donos da casa.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Com o resultado, o Flu vai a 61 pontos e dorme na quinta colocação, aguardando os jogos de Botafogo e Bahia, na quarta-feira (3). Já o Grêmio, estaciona em 46 pontos, na 10ª colocação, com atenção no retrovisor, podendo ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, com um ponto a menos.

Como foi Grêmio x Fluminense

Primeiro tempo

Os primeiros minutos foram intensos, dando uma prévia do que seria o primeiro tempo: times verticais e objetivos em busca do gol. Marcando com linhas altas, o Flu teve suas primerias chances em roubadas de bola de Soteldo que não foram aproveitadas. Em resposta, André Henrique teve duas oportunidades com André Henrique, ambas defendidas por Fábio.

continua após a publicidade

Aos 18, o Flu abriu o placar com Soteldo, que marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. Serna cruzou rasteiro na área, Volpi saiu mal e o venezuelano empurrou para dentro. O bandeirinha marcou impedimento de Lucho Acosta no início da jogada, mas, no VAR, o gol foi validado.

O Tricolor gaúcho voltou a assustar a meta carioca aos 27, em contra-ataque concluido por Pavón, que finalizou rasteiro e Fábio espalmou para escanteio. Depois disso, mantiveram o volume ofensivo e o argentino arriscou de longe, para fora.

continua após a publicidade

A reta final do primeiro tempo guardou fortes emoções. Soteldo recebeu na área e passou de calcanhar para Renê, ultrapassando pela esquerda. O lateral cruzou nos pés de Everaldo, que chutou por cima do gol. Na sequência, André Henrique fez de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

Jogadores do Fluminense comemoram gol diante do Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Segundo tempo

Atrás no placar, o Grêmio voltou do intervalo com a mesma intensidade e teve boa chance nos minutos iniciais. Em nova falha de Freytes, André Henrique recuperou a bola, deu uma caneta no zagueiro, mas bateu para fora.

Apesar da pressão gremista, o Fluminense ampliou aos 6, novamente com Soteldo. Em grande trama do Tricolor carioca, a bola sobrou livre com o camisa 7. Sem tempo para comemorar, o Gaúcho descontou no lance seguinte, com seu centroavante, de cabeça, após cruzamento de Willian. Pouco depois, o meia cobrou falta perigosa para fora.

Os comandados de Mano Menezes ocuparam o campo de ataque por quase toda a segunda etapa e ficaram perto do empate com Jardiel que, logo após entrar no lugar de André Henrique, carimbou o travessão em chute forte.

Até o apito final, o Gêmio teve mais a bola e volume ofensivo, tendo mais uma bola na trave nos acréscimos, em contra ataque que terminou em cabeçada de Gustavo Martins para defesaça de Fábio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Ficha técnica

Grêmio X Fluminense

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📍 Local: Arena do Grêmio

🏁 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

🟨 Cartões amarelos: Dodi (GRE), Artur (GRE), Gustavo Martins (GRE), Lima (FLU)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ Gols: Soteldo (18'/1T e 7'/2T); André Henrique (9'/2T)

Escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi (Aravena) e Willian (Cuellar); Pavón (Edenílson), Alysson (Cristaldo) e André Henrique.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos), Ignácio, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Soteldo (Keno), Serna (Lima) e Everaldo.

