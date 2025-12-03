Grêmio recusa proposta da Europa por atacante reserva

O Grêmio recusou uma proposta da Europa pelo atacante André Henrique nos últimos dias. O jogador de 23 anos marcou o gol do Tricolor na derrota por 2 a 1 para o Fluminense na terça-feira (2), na Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O time interessado em André Henrique foi o Goztepe, da Turquia, que viu o Tricolor sequer abrir negociação. A medida acontece por pedido da futura direção do Grêmio, que assume na segunda-feira (8), sob comando de Odorico Roman.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Diogo Rossi e confirmada pelo Lance!. Os valores não são confirmados.

André Henrique é reserva na equipe comandada por Mano Menezes e é o substituto imediato do centroavante Carlos Vinicius, que estava suspenso diante do Flu. Em 2025, ele tem seis gols e três assistências em 35 jogos, sendo oito como titular.

André Henrique no Grêmio

No Grêmio desde 2023, André Henrique chegou por empréstimo do Hercílio Luz e foi comprado no fim do mesmo ano após marcar três gols em 25 partidas. O time gaúcho pagou R$ 6,4 milhões por 40% dos diretos econômicos, com contrato até o fim de 2026.

No ano passado, ele sofreu com lesões no tornozelo e na coxa. Por conta disso, fez apenas 12 confrontos, com três gols e duas assistências, e entrou em campo pela última vez no final de março.

Em 2025, o atacante chegou a ser procurado por times brasileiros no começo do ano, mas nenhuma tratativa avançou. O Tricolor não queria o modelo de empréstimo e só o liberaria com compensação financeira.

No primeiro semestre, André Henrique atuou em 14 oportunidades e não completou 90 minutos em nenhum deles, sendo titular apenas em um - fez um gol e deu um passe decisivo. O técnico até abril era Gustavo Quinteros.

Com a chegada de Mano Menezes, o atacante passou a ter mais minutagem a partir de julho. Ele seguiu sem completar uma partida, mas começou em sete oportunidades e jogou 21 vezes, com cino gols e duas assistências no período.

Carreira de André Henrique

André Henrique começou a carreira no Capivariano, em 2020, e marcou 12 gols em 38 jogos, com três passagens diferentes. Nesse período, ele teve empréstimos ao sub-20 do América-MG no ano seguinte e ao Marcílio Dias (2021), onde fez seis gols em 19 partidas.

Em 2023, ele começou a temporada no Hercílio Luz até acertar com o Grêmio.