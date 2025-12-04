Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fará seu último jogo no Mineirão nesta edição do torneio. A equipe comandada por Leonardo Jardim enfrenta o Botafogo e deverá ter mudanças no time titular.

continua após a publicidade

Depois de lidar com desfalques na partida contra o Ceará no sábado, o comandante celeste deve ter força máxima nesta quinta-feira (4). Na véspera do confronto, o técnico contou com o retorno importante de Keny Arroyo.

O equatoriano, que sentiu dores na coxa e foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vozão, participou das atividades com o restante do elenco e deverá estar à disposição de Leonardo Jardim contra o Botafogo.

continua após a publicidade

Além dele, o volante Lucas Romero, que cumpriu suspensão no último compromisso do Cruzeiro, também está liberado para enfrentar os cariocas.

Arroyo treina na Toca da Raposa II - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro <br>

Desfalques do Cruzeiro

Titular na partida contra o Ceará, Gabigol recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para esta quinta-feira. Além dele, os lesionados Wanderson e Marquinhos também são baixas.

O camisa 94 iniciou na segunda-feira a transição da fisioterapia para a preparação física. Ele sofreu um trauma na perna direita, com lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após dura entrada de Gustavo Gómez.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Botafogo

Para o duelo entre mineiros e cariocas, o Mineirão deverá ter bom público. Até a tarde de quarta-feira, 25 mil ingressos haviam sido comprados, com projeção de público de 45 mil da concessionária Minas Arena.

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cabuloso é o terceiro colocado, com 69 pontos. Na reta final da temporada, os mineiros buscam a vice-liderança do torneio, que renderia R$ 45,7 milhões.

Este valor é quase o dobro do que o clube conquistou na última temporada. Em 2024, o Cabuloso faturou aproximadamente R$ 26 milhões. No momento, o clube celeste já conquistou R$ 20 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.

Contra o Botafogo, um provável Cruzeiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo).