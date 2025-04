O Grêmio acertou, nesta segunda-feira (21), o retorno de Mano Menezes. O treinador de 62 anos, que chega para substituir Gustavo Quinteros, demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na última quarta-feira (16), assina contrato com o Tricolor Gaúcho até o final desta temporada.

Esta será a segunda passagem de Mano Menezes como treinador do Grêmio. Curiosamente, ele foi anunciado pela primeira vez pelo Tricolor Gaúcho há exatamente 20 anos, no dia 21 de abril de 2005. Até 2007, ele esteve à frente do Imortal em 169 partidas, com 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas — 59,5% de aproveitamento). Foi bicampeão estadual, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e vice-campeão da Libertadores.

O último trabalho de Mano foi no Fluminense, clube que comandou em 46 jogos, com 20 vitórias. Ele foi demitido do Tricolor Carioca no último dia 30 de março, após derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro.

Mano Menezes deixou o Fluminense recentemente. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Reestreia de Mano Menezes pelo Grêmio deve acontecer em solo argentino

Mano deve trazer consigo, para o Grêmio, os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski, e o preparador físico Flávio de Oliveira. A partir desta terça-feira (22), eles passam a trabalhar com a comissão técnica permanente do Tricolor Gaúcho, que comandou a equipe no empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), na Arena do Grêmio. A estreia do novo comandante será na quinta-feira (24), às 19h, contra o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.