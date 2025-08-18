Lucas Ronier marca dois golaços e desabafa no Coritiba: ‘Apenas uma fase ruim’

O atacante Lucas Ronier desabafou após ser decisivo na vitória do Coritiba por 2 a 1 contra o Novorizontino, pela 22ª rodada da Série B. Ele fez os dois gols no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Lucas Ronier aproveitou rebote e marcou o primeiro gol em chute cruzado dentro da área, aos 17 minutos do primeiro tempo, mas Matheus Frizzo empatou na segunda etapa, com 31. No fim, aos 43, o atacante coxa-branca recebeu ótimo passe de Carlos De Pena, driblou o adversário e tocou com categoria no canto de Airton.

- Noite espetacular, grande resultado fora de casa. Grupo todo está de parabéns. Sabia que tudo era apenas uma fase ruim, mas a fé e o trabalho sempre prevaleceram. É só aquele menino que corre atrás dos sonhos, que só quer ser feliz jogando bola! Deus nunca falha! - postou nas redes sociais.

O jogador de 20 anos chegou a três gols em 18 jogos na Série B. Na temporada, ele balançou as redes em seis oportunidades e deu uma assistência em 28 partidas.

No mês passado, Lucas Ronier encerrou um jejum de cinco meses sem marcar ao fazer um gol diante do Athletic-MG. Ele passou 13 confrontos em branco, sendo 145 dias e 1.034 minutos em campo.

- Isso que eu vinha buscando. Quando as coisas não estavam dando certo, não deixei de trabalhar. Sempre trabalhei quietinho. Sabia que um dia as coisas iam voltar ao normal. É assim que funciona e, graças a Deus, consegui fazer dois gols - completou, em entrevista ao Desimpedidos, na saída do jogo.

Lucas Ronier chegou a ser afastado do Coritiba em 2025

Em maio, Lucas Ronier foi afastado do elenco do Coritiba na véspera da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, pela oitava rodada Série B, no Couto Pereira, em 19 de maio. O lateral-direito Felipe Guimarães também acabou punido.

A uma hora do jogo, em comunicado nas redes sociais, o Coxa informou o afastamento da dupla "por atos de indisciplina" na concentração do clube no hotel NH Curitiba The Five, no centro da capital paranaense.

A dupla, segundo o portal UmDois Esportes, teria importunado uma hóspede em uma interação dentro do elevador. Ela não gostou da abordagem, ligou para o marido, que não estava no hotel, e fez uma reclamação formal no hotel. A polícia chegou a ser acionada, mas não teve registro do boletim de ocorrência.

Três dias depois do acontecido, Lucas Ronier foi multado no salário e reintegrado ao grupo coxa-branca. Ao ser reintegrado, ele sequer foi relacionado contra o Criciúma e retornou no banco de reservas diante do Avaí, quando entrou no intervalo. Na partida seguinte, frente ao Botafogo-SP, o atacante retomou a titularidade.

Coritiba 'sofre' com ataque na Série B

Em 22 rodadas, o Coritiba marcou 24 gols e tem uma média de 1,09 gol por partida na Série B. O ataque alviverde é o oitavo entre os 20 participantes, mas tem ficado regularmente entre 10º e 14º durante a campanha.

Dos 24 gols, nove foram marcados por atacantes: Lucas Ronier (3), Gustavo Coutinho (3), Dellatorre (2) e Nicolas Careca (1). Iury Castilho, Everaldo e Clayson ainda não marcaram na Segundona. O meia Josué é o artilheiro alviverde na competição, com cinco gols.

Mesmo após vencer o Novorizontino, até então invicto no interior paulista, Mozart mudou o discurso de 'elenco fechado' e admitiu que existe espaço para reforços - no dia seguinte, o centroavante Rodrigo Rodrigues acertou com o Coritiba. Na posição, Dellatorre tem sido o titular, mas Gustavo Coutinho entra com frequência.

- Quando eu falei que nós não precisávamos de contratações foi porque nosso elenco é extremamente qualificado, mas isso não significa que, até o final da janela, a gente não traga alguém. Não é isso. Mas continuo afirmando que nosso elenco é extremamente qualificado. Estamos atento às oportunidades que vão surgir e aí, pontualmente, quando surgir, com certeza vamos qualificar nosso elenco - avaliou.

Jogadores do Coxa comemoram vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Coritiba na Série B

Com 42 pontos, o Coritiba é o líder da Série B. O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 34 pontos.