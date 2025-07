Lucas Ronier marca pela primeira vez na Série B e encerra jejum no Coritiba

O atacante Lucas Ronier desencantou e encerrou o jejum de gols com a camisa do Coritiba após quase cinco meses. Ele marcou o gol de empate no 1 a 1 com o Athletic na terça-feira (22), na Arena Sicredi, pela 18ª rodada da Série B.

O Esquadrão saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo após cruzamento da esquerda de Yuri para a cabeçada de Welinton Torrão. A igualdade veio com 35 minutos, quando Sebá Gómez fez ótimo cruzamento para Lucas Ronier, que ajeitou a bola na coxa dentro da área e bateu firme no canto direito do goleiro.

O atacante alviverde não tinha marcado nos 13 jogos anteriores na Série B e estava há 145 dias sem balançar as redes - 1.034 minutos em campo. A última vez que o camisa 11 havia marcado um gol aconteceu no empate em 2 a 2 com o Ceilândia-DF, na eliminação nos pênaltis da primeira fase da Copa do Brasil, em 27 de fevereiro, também fora de casa.

- O Ronier fez o primeiro gol na competição após muitos jogos. É um jogador que entrega e vai entregar mais quatro, cinco gols. Pelo menos - projetou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Em 2025, Lucas Ronier tem quatro gols e uma assistência em 24 partidas. Ao todo, de 2023 até aqui, o atacante fez 10 gols e deu seis assistências em 70 confrontos com a camisa alviverde.

Lucas Ronier chegou a ser afastado do Coritiba em 2025

Dois meses antes de balançar as redes, Lucas Ronier foi afastado do elenco do Coritiba na véspera da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, pela oitava rodada Série B, no Couto Pereira, em 19 de maio. O lateral-direito Felipe Guimarães também acabou punido.

A uma hora do jogo, em comunicado nas redes sociais, o Coxa informou o afastamento da dupla "por atos de indisciplina" na concentração do clube no hotel NH Curitiba The Five, no centro da capital paranaense.

A dupla, segundo o portal UmDois Esportes, teria importunado uma hóspede em uma interação dentro do elevador. Ela não gostou da abordagem, ligou para o marido, que não estava no hotel, e fez uma reclamação formal no hotel. A polícia chegou a ser acionada, mas não teve registro do boletim de ocorrência.

Três dias depois do acontecido, Lucas Ronier foi multado no salário e reintegrado ao grupo coxa-branca. Ao ser reintegrado, ele sequer foi relacionado contra o Criciúma e retornou no banco de reservas diante do Avaí, quando entrou no intervalo. Na partida seguinte, frente ao Botafogo-SP, o atacante retomou a titularidade.

Lucas Ronier é observado por grandes clubes

Lucas Ronier comemora gol pelo Coritiba contra o Athletic. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Lucas Ronier, 20 anos, é criado e revelado pelo Coritiba. No começo deste ano, o atacante foi alvo de sondagens de grandes clubes no Brasil e na Europa. O Grêmio foi quem chegou a iniciar uma negociação, que não avançou.

Além do time gaúcho, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo foram atrás de informações sobre o atleta. No mercado europeu, equipes de Portugal e da Itália também monitoram a evolução do jogador.

Em outubro de 2024, o Neom, da Arábia Saudita, sinalizou com uma proposta de 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões, na cotação da época), mas o staff de Lucas Ronier e o próprio Coritiba acreditam em números e mercados melhores no futuro.

Com contrato até dezembro de 2027, o atacante tem multas rescisórias de R$ 200 milhões para o Brasil e de 60 milhões de euros (R$ 389,8 milhões, na cotação atual) para o exterior.

A maior transação da história do Coritiba foi a de Igor Paixão para o Feyenoord, da Holanda, por 8 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 18 rodadas, o Coritiba ocupa a vice-liderança da Série B, com 34 pontos, a dois pontos do líder Goiás, que ainda joga na rodada.