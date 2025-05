Série B: Coritiba bate o América-MG; Volta Redonda e Amazonas empatam

O Coritiba venceu o América-MG nesta segunda-feira (19), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sebastian Gomez fez o único gol da partida. Com o resultado, o Coxa Branca chega a 13 pontos e ocupa a sétima colocação; o Coelho tem 10 pontos, em 14º lugar.

Coritiba x América-MG: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambos os times tendo bons momentos. O América começou melhor e teve chances com Willian Bigode e Figueiredo logo no início, mas não aproveitou. O Coritiba, por sua vez, abriu o placar aos 22 minutos, quando Sebastián Gómez aproveitou sobra após cobrança de escanteio e bateu firme para marcar. O Coxa ainda quase ampliou com Gustavo Coutinho aos 30', de cabeça, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima.

A segunda etapa foi de pressão americana. Mesmo fora de casa, o Coelho dominou a posse de bola e criou mais que o adversário, mas foi parado por Pedro Morisco. Willian Bigode, Marlon e Figueiredo tiveram boas chances, mas o goleiro do Coritiba estava inspirado e garantiu a vitória no Couto Pereira.

Sebastian Gomez comemora gol pelo Coritiba diante do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: JP Pacheco / Coritiba)

Volta Redonda 1 x 1 Amazonas

No outro jogo do dia, Volta Redonda e Amazonas ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Raulino de Oliveira. Os visitantes abriram o placar com Luan aos 25 minutos do primeiro tempo e levaram a vantagem para o intervalo. Contudo, tudo mudou aos 5' da segunda etapa, quando o autor do gol foi expulso.

O Voltaço passou a pressionar e balançou as redes com Hyuri, mas o VAR apontou impedimento. Mesmo assim, os donos da casa seguiram no ataque e arrancaram o resultado nos acréscimos, com gol de Matheus Lucas.

Com o resultado, o Volta Redonda chega a quatro pontos e ocupa a 17ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Amazonas é o lanterna da competição, com apenas quatro pontos.

Volta Redonda e Amazonas empatam pela oitava rodada da Série B (Foto: Kauã Novaes / AMFC)

