Coritiba afasta atacante cobiçado por times da Europa por ato de indisciplina

O Coritiba afastou o atacante Lucas Ronier após um ato de indisciplina. Além dele, o lateral-direito Felipe Guimarães também foi cortado dos relacionados na véspera da vitória por 1 a 0 contra o América-MG, pela oitava rodada Série B do Campeonato Brasileiro, na noite de segunda-feira (19), no Couto Pereira,

Em comunicado nas redes sociais, o Coxa informou que "por atos de indisciplina, os atletas Felipe Guimarães e Lucas Ronier deixam de estar relacionados para a partida de hoje (segunda-feira)". O clube não deu maiores detalhes do ocorrido.

Felipe Guimarães e Lucas Ronier estavam concentrados com a delegação em um hotel na capital paranaense desde domingo (18). O caso de indisciplina ocorreu durante esse período, quando atletas possuem restrições de saídas do local.

Após o jogo, com triunfo simples diante do Coelho, o técnico Mozart foi questionado sobre a situação envolvendo os jogadores e também evitou expor a situação.

- É um ato fora da normalidade e estamos tratando internamente - declarou o treinador, em entrevista coletiva.

Lucas Ronier, 20 anos, é criado e revelado pelo Coritiba em 2023. Ao todo, ele fez 10 gols e sete assistências em 63 partidas, 52 como titular. Neste ano, foram três gols e uma assistências em 16 jogos.

Já Felipe Guimarães, 21 anos, subiu para o elenco profissional no ano passado e realizou nove jogos, entre Série B de 2024 e o Campeonato Paranaense de 2025. Atualmente, ele é reserva de Alex Silva.

Lucas Ronier, do Coritiba, é observado por grandes clubes

No começo deste ano, Lucas Ronier foi alvo de sondagens de grandes clubes no Brasil e na Europa. O Grêmio foi quem chegou a buscar uma negociação, que não avançou.

Além do time gaúcho, Palmeiras e São Paulo foram atrás de informações sobre o atleta. No mercado europeu, equipes de Portugal e da Itália também monitoram a evolução do jogador.

Em outubro de 2024, o Neom (Arábia Saudita) sinalizou com uma proposta de 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões, na cotação da época), mas o staff do atacante e o próprio Coritiba acreditam em números e mercados melhores no futuro.

Lucas Ronier possui contrato com o Coxa até dezembro de 2027, com multas rescisórias de R$ 200 milhões para o Brasil e de 60 milhões de euros (R$ 382,6 milhões, na cotação atual) para o exterior. A maior transação da história do clube foi a de Igor Paixão para o Feyenoord, da Holanda, por 8 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos.