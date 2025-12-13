Athletico e Coritiba se tornam patrimônio cultural do Paraná

O Athletico e o Coritiba, que subiram da Série B para a Série A de 2026, foram reconhecidos como 'patrimônio cultural imaterial' do Paraná. A honra foi dada durante esta semana.

Na quarta-feira (10), a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, e o governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou as Leis nº 22.897 e 22.901. Elas institutem o 'Dia Estadual do Club Athletico Paranaense' em 26 de março e 'Dia Estadual do Coritiba Foot Ball Club' em 12 de outubro, datas de fundações da dupla Atletiba.

Assim, os aniversários dos clubes passam integrar o Calendário Oficial de Evento. Além disso, o ato reconhece Athletico e Coritiba como patrimônios culturais, históricos e sociais do Estado.

No caso rubro-negro, a proposta atualiza a grafia oficial do Athletico, alterada em 2018. A proposta foi feita pelos deputados Delegado Tito Barichello, Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli. Já pelo lado alviverde, os políticos Anibelli Neto e Artagão Junior propuseram a homenagem.

Athletico e Coritiba se preparam para 2026

De volta à elite do futebol brasileiro, Athletico e Coritiba estão de férias e planejam a próxima temporada. Os dois clubes disputarão o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão no ano que vem.

No comando, Odair Hellmann tem contrato com o Furacão até maio e trata da renovação. Já o Coxa mudou de Mozart para Fernando Seabra.

O elenco atleticano inicia treinos online em 24 de dezembro e inicia a pré-temporada no CT do Caju em 2 de janeiro de 2026, enquanto o grupo alviverde começa os trabalhos em 27 de dezembro, no CT da Graciosa. O Athletico disputará o estadual com o time sub-20, tendo alguns reforços do elenco principal, e o Coxa iniciará as duas primeiras rodadas com uma equipe sub-23 para o de cima assumir no terceiro.