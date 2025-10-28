Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (28/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Copa Sul-Americana e copas nacionais pela Europa, entre outros.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Seleção Brasileira perde Angelina e busca solução no meio para duelo com a Itália
Futebol Feminino27/10/2025
- Futebol Internacional
Como fica o clima da seleção espanhola após a confusão no El Clásico?
Futebol Internacional27/10/2025
- Futebol Internacional
Após gol de pênalti, Kevin De Bruyne sofre lesão pelo Napoli; saiba mais
Futebol Internacional27/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 28 de outubro de 2025)
Copa Sul-Americana (semifinal)
Atlético-MG x Independiente del Valle — 21h30 — SBT, ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Italiano
Lecce x Napoli — 14h30 — CazéTV e Disney+
Atalanta x Milan — 16h45 — ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Amistoso Feminino
Itália (F) x Brasil (F) — 13h15 — Globo, Sportv e ge tv
Inglaterra (F) x Austrália (F) — 16h — Disney+
Copa da Alemanha (32 avos)
Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund — 14h30 — ESPN 3 e Disney+
Heidenheim x Hamburgo — 14h30 — Disney+
Borussia Monchengladbach x Karlsruher — 16h45 — Disney+
FC Energie Cottbus x RB Leipzig — 16h45 — Disney+
Copa do Rei Saudita (oitavas)
Al Nassr x Al Ittihad — 15h — Canal GOAT, Sportv 2, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Copa do Rei da Espanha (primeira fase)
Constancia x Girona — 15h — Disney+
Ourense x Real Oviedo — 15h — Disney+
Inter de Valdemoro x Getafe — 16h — Disney+
Maracena x Valencia — 16h — Disney+
Negreira x Real Sociedad — 17h — Disney+
Toledo x Sevilla — 17h — Disney+
UEFA Nations League Feminina
Suécia (F) x Espanha (F) — 15h — ESPN 4 e Disney+
Bélgica (F) x Irlanda (F) — 16h30 — Disney+
França (F) x Alemanha (F) — 17h10 — ESPN 4 e Disney+
Copa da Liga Inglesa (quarta fase)
Grimsby x Brentford — 16h45 — Disney+
Wrexham x Cardiff — 17h — Disney+
MLS
Charlotte x New York City — 19h45 — Apple TV+
Copa Centro-Americana
CD Motagua x CS Cartaginés — 23h — Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias