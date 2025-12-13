O ano de Éverson: regularidade, protagonismo e recordes pelo Atlético-MG

Éverson mantém uma trajetória de regularidade e alto nível pelo Atlético, e 2025 não foi diferente. O goleiro foi peça fundamental do Galo, demonstrando consistência e segurança em todas as partidas. Com defesas decisivas e postura de liderança dentro de campo, o arqueiro se destacou como um dos protagonistas da equipe nos momentos mais cruciais da temporada.

Além de seu desempenho consistente, Éverson quebrou recordes pessoais e históricos no clube, incluindo número de partidas sem sofrer gols e aparições em jogos internacionais. Ao todo, suas atuações ajudaram o Galo a conquistar resultados importantes e minimizar os impactos de uma temporada difícil.

Recordes de Éverson no Atlético

Desde sua chegada ao Atlético, no final de 2020, Éverson vem construindo uma trajetória marcada por números e marcas expressivas com a camisa alvinegra.

Em 2025, o goleiro se tornou o atleta com mais partidas em competições internacionais pelo Galo, superando o ídolo Victor, com 61 aparições em torneios continentais.

No Campeonato Brasileiro, Éverson também alcançou uma marca histórica: ultrapassou 100 partidas sem sofrer gols, totalizando 101, e entrou no top 10 da história do Brasileirão nesse critério.

Considerando todas as competições defendendo o Atlético, o goleiro igualou Victor em número de clean sheets, com 143 jogos sem sofrer gols.

Éverson também foi o jogador do Atlético com mais atuações em 2025 e o sexto com mais minutos jogados no Campeonato Brasileiro. Foram 70 partidas ao longo da temporada, com 3240 minutos disputados no torneio nacional, ficando de fora de apenas dois jogos na competição.

Éverson em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Regularidade e alto nível

Éverson se destacou como o jogador mais regular do Atlético em 2025. Em enquete realizada pelo Lance! no canal oficial do Galo no WhatsApp, o goleiro foi escolhido de forma contundente pela torcida como o melhor da temporada, recebendo cerca de 72% dos votos.

O alto nível de Éverson em 2025 também despertou comentários sobre uma possível convocação para a seleção brasileira. Apesar do desempenho de destaque, a chamada para a Canarinho não se concretizou. O goleiro, no entanto, se manteve firme e demonstrou total disposição caso a oportunidade surja, afirmando que seria um prazer vestir a amarelinha e contribuir com a equipe.

Momento destaque

Escolher uma única partida ou momento de destaque de Éverson na temporada é uma tarefa difícil, diante de tantas atuações excelentes ao longo de 2025. No entanto, um dos momentos mais marcantes do goleiro aconteceu durante os playoffs da Sul-Americana, na partida contra o Atlético Bucaramanga.

Na ocasião, o Galo perdeu o jogo por 1 a 0, mas o placar poderia ter sido bem mais amplo não fosse Éverson, que realizou defesas milagrosas e manteve a equipe viva na disputa. Graças ao empate no agregado, a decisão foi para os pênaltis, e o goleiro voltou a brilhar.

Durante a disputa, Éverson defendeu uma cobrança importante e, em um gesto de coragem, assumiu a responsabilidade pelo pênalti decisivo. Com frieza, converteu a cobrança final, garantindo a classificação do Atlético para a próxima fase da competição e protagonizando um dos momentos mais memoráveis de sua temporada.