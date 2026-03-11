menu hamburguer
Jogador sai de ambulância em Corinthians x Coritiba; clube se pronuncia

Jacy sofreu uma concussão após tentar cortar chute de Carrillo

Dia 11/03/2026
23:25
Atualizado há 16 minutos
Jacy recebe atendimento em Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mayan Teixeira/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Jacy recebe atendimento em Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mayan Teixeira/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Coritiba venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols do Coxa, o zagueiro Jacy teve que ser substituído após sofrer uma bolada na cabeça após chute de André Carrillo. Com a pancada, o jogador ficou desacordado e teve que sair de campo de ambulância.

Jacy abriu o placar ao Coritiba aos 37 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento de Josué. No segundo tempo, logo no início, o Coxa ampliou com Lucas Ronier, com mais uma assistência do camisa 10 do clube paranaense.

Porém, aos 17 minutos, em chute de André Carrillo da entrada da área, o zagueiro tentou cortar a finalização com a cabeça e foi ao chão desacordado. O jogador recebeu os primeiros atendimentos pela equipe técnica que, logo depois, acionou a ambulância para retirar o atleta de campo, que seguiu desacordado. A partida ficou paralisada dos 17 aos 23 minutos do segundo tempo.

Jacy recebe atendimento em Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Jacy recebe atendimento em Corinthians e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Nota do Coritiba sobre Jacy

Nas redes sociais, o Coritiba informou que Jacy sofreu uma concussão e que está sendo encaminhado ao hospital para ser avaliado. O clube também avisou que trará mais informações em breve.

