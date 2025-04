Libertadores: do que Bahia e Internacional precisam no Grupo F

Terminada a terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América, o Grupo da Morte, tudo segue em aberto. Com o empate em 3 a 3 do Internacional em casa, com o Nacional do Uruguai, na terça-feira (22), e a vitória do Bahia, por 1 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, em Salvador, na quinta (24), literalmente tudo ainda pode acontecer na chave, com qualquer um dos quatro clubes podendo se classificar. Vamos ver o que Bahia e Internacional precisam para se classificar.

Bahia e Internacional dependem só de si. Se ganharam dois dos três jogos que têm pela frente estão classificados para a próxima fase. Ambos, porém, têm dois confrontos fora de casa. O Colorado vai a Medellín, pegar o Atlético Nacional, e a Montevidéu, enfrentar o Nacional. Já o Esquadrão de Aço, também viaja à Colômbia, além de pegar o Alvirrubro no estádio Beira-Rio.

E se houver tropeços

Dependendo dos resultados das próximas duas rodadas, é possível que Bahia e Internacional cheguem a última rodada, em 28 de maio, precisando os dois da vitória. Também existem chances de apenas um deles passar às oitavas de final e até que nenhum deles se classifique.

Para isso acontecer, no entanto, a equipe uruguaia terá que fazer um returno de exceção – ou seja, vencer os brasileiros e o Atlético Nacional, chegando, assim, a 10 pontos. Com uma vitória até aqui, El Verde de la Montaña também precisa se recuperar nas partidas de volta para ter chances de seguir no torneio.

As partidas

7/5 – 19h – Arena Fonte Nova – Bahia x Nacional

Bahia x Nacional 8/5 – 21h30min – Atanásio Girardot – Atlético Nacional x Internacional

Atlético Nacional x Internacional 14/5 – 19h – Atanasio Girardot – Atlético Nacional x Bahia

Atlético Nacional x Bahia 15/5 – 19h – Gran Parque Central – Nacional x Internacional

Nacional x Internacional 28/5 – 18h – Beira-Rio – Internacional x Bahia

Internacional x Bahia 28/5 – 19h – Gran Parque Central – Nacional x Atlético-Nacional

Classificação

Posição Time Pontos Gols

pró Gols

contra Saldo 1º Bahia 7 3 1 2 2º Internacional 5 7 4 3 3º At. Nacional 3 3 3 0 4º Nacional 1 3 7 -4