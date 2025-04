Dilema no Internacional: poupar jogadores ou resolver problemas

O Internacional tem três pontos para solucionar contra o Juventude, às 16h (de Brasília) de sábado (26). Na partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no estádio Beira-Rio, o time do técnico Roger Machado precisa retomar o caminho das vitórias, a defesa tem que voltar deixar de vazar e o ataque passar a marcar gols outra vez. Ao mesmo tempo, o Colorado vem de partidas extenuantes em meio a uma maratona de jogos. Daí, o dilema: poupar jogadores ou resolver problemas.

A quatro partidas – desde o 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, com direito a hat-trick e atuação de luxo de Alan Patrick – o Colorado não vence. São três empates – 0 a 0 com o Fortaleza, 1 a 1 com Grêmio e 3 a 3 com o Nacional-URU – e uma derrota – o 1 a 0 para o Palmeiras.

Além disso, a defesa, que vinha sendo um dos pontos sólidos da equipe, com 11 gols em 17 jogos, viu a bola entrar cinco vezes nos mesmos quatro jogos. A média saltou de 0,64 para 1,25. Ao mesmo tempo, o ataque parou de marcar. Desde os 3 a 0 sobre o Cruzeiro, com gols de Alan Patrick, Enner Valencia e Rafael Borré, os avantes alvirrubros não marcam.

Como vai o time no sábado

Para resolver isso, o Colorado já trabalha desde a tarde de quarta (23) visando o clássico estadual. A ideia é solucionar esses pontos. Devido à maratona de jogos e a intensidade dos últimos confrontos, porém, é possível que o time tenha mudanças. Pelo menos é o que indicam os trabalhos de quarta e desta quinta (24).

Os titulares da partida com os uruguaios fizeram apenas trabalhos físicos nos dois dias. Assim, a ideia parece ser poupar alguns dos jogadores, principalmente os que mais jogaram neste ano. São eles os laterais Aguirre e Bernabei, o zagueiro Vitão, o volante Fernando, o próprio Alan Patrick, assim como Valencia.

Dessa forma, é possível que o treinador colorado escale um time com várias mudanças. Por enquanto, a escalação é recheada de dúvidas: Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão (Rogel), Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gabriel Carvalho, Valencia (Borré) e Wesley.