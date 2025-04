O Bahia recebeu o Atlético Nacional (COL) na noite desta quinta-feira na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, e venceu por 1 a 0 com gol de Willian José, aos 26 minutos do segundo tempo. O Tricolor chegou ao segundo triunfo seguido na competição e assumiu a liderança do grupo F, com sete pontos. O time colombiano, por sua vez, segue estacionado na terceira posição, com três.

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Atlético Nacional (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Como foi o jogo entre Bahia e Atlético Nacional?

O jogo começou acelerado na Arena Fonte Nova, com investidas rápidas das duas equipes pelos lados do campo. Bahia e Atlético Nacional, porém, não conseguiram finalizar bem as jogadas e pouco assustaram os goleiros. A primeira grande chance do jogo só veio aos 30 minutos, em finalização perigosa de Lucho Rodríguez dentro da área, que exigiu defesa de Ospina com os pés.

Cinco minutos depois, o time colombiano tentou responder em finalização de Uribe fora da área, mas o meia mandou por cima da meta de Marcos Felipe. O Bahia seguiu com volume pelos lados do campo e levou muito perigo após cruzamento certeiro de Jean Lucas já aos 45 minutos, mas que não foi aproveitado por Cauly na pequena área.

Lucho Rodríguez em ação contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia começou a etapa final de forma mais intensa no setor ofensivo e criou as melhores chances dos 20 minutos iniciais. A primeira foi com Lucho, em cobrança de falta venenosa que exigiu defesa de Ospina. Em seguida, Cauly fez boa jogada na intermediária e deixou Jean Lucas na cara do gol, mas o meia demorou para chutar e acabou desarmado.

O Atlético respondeu com reforço na marcação e passou a criar chances perigosas em transição para o ataque. Em uma delas, Asprilla chutou para defesa firme de Marcos Felipe, logo depois do goleiro do Bahia ter feito defesa difícil em cobrança de falta de Cardona.

Mas quem abriu o placar foi o Bahia, em chute firme de Willian José dentro da área. Poucos minutos após entrar em campo, o camisa 12 aproveitou bom passe de Caio Alexandre e acetou bela finalização para vencer Ospina aos 26 minutos. O Atlético Nacional teve poucas chances de reagir e o Bahia ainda poderia ampliar, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0 pela terceira rodada da Libertadores.

William José comemora gol com Danilo Fernandes (Foto: Jhonny Pinho / AGIF)

Próximos jogos

O Bahia agora vira a chave e visita o Palmeiras às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) pela sexta rodada do Brasileirão. Já o Atlético Nacional só joga na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Pasto, em casa, pelo Campeonato Colombiano.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 ATLÉTICO NACIONAL

3ª RODADA - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: 24/04/2025, às 21h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gol: Willian José, 26'/2ºT;

🟨 Cartões amarelos: Ramos Mingo (Bahia); Campuzano (Atlético Nacional)

🟥 Cartões vermelhos:

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 40.447;

💸 Renda: R$1.443.582,50.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas (Acevedo), Everton Ribeiro (Nestor) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (William José).

Atlético Nacional (Técnico: Javier Gandolfi)

David Ospina; Felipe Román (Joan Castro), Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe e Elkin Rivero (Billy Arce); Andrés Sarmiento (Cardona), Dairon Asprilla e Alfredo Morelos (Parra).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR);

🚩 Assistentes: Jose Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR);

🖥️VAR: Fernando Lopez (PAR).