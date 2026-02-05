Kayke e Dieguinho celebram gols e exaltam confiança de Dorival: 'Especial'

A vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Capivariano, na Neo Química Arena, teve destaque para os Filhos do Terrão. Na goleada, todos os gols da partida foram marcados por atletas formados na base do clube.

Ao término da partida, em entrevista à "TNT", o atacante Kayke destacou a importância do momento e a confiança recebida pelo técnido Dorival Júnior.

— É um momento especial para a gente. Eu e o Diego vínhamos conversando nos treinos que éramos os únicos sem gols no profissional. A gente ficava se cobrando, mas aconteceu tudo na noite de hoje, não tinha como ser melhor — disse.

— Desde quando ele chegou, teve muito cuidado com a gente. Ele nos passa confiança, me deu mais oportunidades, consegui jogar alguns jogos como titular. É muito importante essa confiança que ele passa no dia a dia para a gente chegar no campo e fazer o nosso melhor — completou.

Já Dieguinho ressaltou a importância de atuar em casa, diante da torcida, e a oportunidade de ser valorizado dentro do elenco. Por fim, lamentou a saída de Kaio César, que deixou o campo ainda na primeira etapa com dores na coxa.

— Primeiro quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Nós conseguimos fazer o gol na mesma noite. Não tinha como ser melhor, em casa, com essa torcida maravilhosa. Estou triste com a situação do Kaio, espero que não seja nada de grave com ele — lamentou.

— O Dorival dá esse espaço para a gente, eleva nossa moral e deixar a gente jogar tranquilo. Isso é muito importante para quem está subindo da base — finalizou.

Dieguinho abriu o placar para o Timão (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O que vem pela frente para o Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. A bola rola às 20h para o clássico.