O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (05), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Para a partida, o técnico Dorival Júnior optou por uma escalação diferente, com o time praticamente todo formado por reservas.

A ideia do treinador era reduzir o desgaste dos jogadores, garantindo que a maioria pudesse ter descanso adequado, mesmo com alguns atuando por pouco tempo. Ele destacou que esse tipo de rodízio será mantido nas próximas partidas, especialmente com jogos mais intensos se aproximando.

— De uma maneira geral, conseguimos o objetivo de descansar a maioria dos jogadores. Alguns atuaram pouco tempo, mas o desgaste foi menor. Vamos dando sequência dessa maneira dentro de cada partida, mas sabendo que daqui a pouco teremos jogos ainda mais pesados — disse.

Apesar de poupar os titulares, Dorival Júnior "ganhou" problemas entre as opções no banco. Kaio César e Hugo deixaram o campo após sentirem lesões. O atacante reclamou de dores no músculo posterior da coxa, enquanto o lateral sentiu o joelho direito.

— Ainda não temos uma certeza, prefiro evitar. Vamos aguardar até amanhã para termos uma posição mais definitiva. Acredito que o caso do Hugo seja um pouco mais sério. Não é tão grave quanto ele pensava. Deve ter alguma coisa, mas, graças a Deus, longe do que a gente pensou — seguiu.

Base em alta

Na goleada do Timão, todos os gols da partida foram marcados por atletas formados na base do clube. O treinador exaltou o trabalho com a base e citou o exemplo de Breno Bidon, que vive o melhor momento da carreira.

— É natural os jogadores oscilarem. Já dei minha opinião: o jogador alcança uma regularidade tendo entre 80 a 120 jogos. Os jogadores oscilam nesse período. A grande maioria precisa chegar nesse momento para alcançar uma estabilidade. Acho que isso vem acontecendo com o Bidon, é mais uma mostra. É uma observação que fazemos convivendo com esses garotos. Ele está buscando amadurecimento e crescimento — apontou.

— Fico feliz de acompanhar um momento como esse. A base do meu trabalho sempre foi essa, procurei valorizar em todos os clubes. A ligação da base com o grupo principal eleva o nível do grupo. As contratações são importantes para dar sustentação a esses garotos, sem apressar qualquer situação. Esses meninos talvez sejam o nosso maior legado, vão estar no mercado valendo valores interessantes para o clube. Precisamos melhorar ainda mais as condições. Fico feliz de ver esses jogadores despontando, ocupando espaços importantes e chamando a responsabilidade. É importante ter a coragem de lançar, isso aprendi lá atrás. Acredito muito nesse tipo de trabalho, responsabilidade, que é fundamental. É importante a confiança e a coragem de lançar. Graças a Deus, isso eu aprendi lá atrás — completou.

Corinthians venceu o Capivariano em casa (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

O que vem pela frente para o Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. A bola rola às 20h para o clássico.