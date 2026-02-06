Lucas Silva e Tite revelam conversa com Pedrinho após derrota do Cruzeiro

Após mais uma derrota dura do Cruzeiro, desta vez por 2 a 1 para o Coritiba no Mineirão, o dono da SAF celeste, Pedrinho, foi ao vestiário e teve uma conversa com atletas e com o técnico Tite.

Na zona mista, o meio-campista Lucas Silva revelou alguns detalhes da conversa que o empresário teve. Tite não quis se alongar, mas também confirmou a reunião.

– Tivemos uma conversa muito boa, muito clara, transparente, jogadores, lideranças, Tite e o presidente. Momento de se unir, entender e procurar uma resposta o mais rápido possível. Essa foi a fala do presidente, o que fazer para que as coisas aconteçam. Cabe a nós jogadores termos essa responsabilidade – explicou Lucas Silva.

Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Conversamos, sim. O Pedrinho conversou conosco. Na semana passada não. Tivemos outro encaminhamento, o Júnior, o Bruno conversou conosco, eu com os atletas. Desta vez foi o Pedrinho. Tem certas coisas que são de vestiário, vestiário é sagrado. Temos que absorver essas situações pela grandeza do clube – disse Tite.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

