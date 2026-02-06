O técnico Dorival Júnior confirmou que o zagueiro Cacá está em negociação para deixar o Corinthians. Sem citar o destino do jogador, o treinador explicou que a ausência entre os relacionados se deve a essa razão.

Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas.

— Tem alguma coisa em andamento, estamos aguardando o desfecho. Não posso arriscar expondo o jogador a qualquer situação — disse Dorival Jr.

Cacá pode deixar o Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Gazeta Press)

Cacá teve negociações em andamento recentemente

O Athletico-PR demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.

No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.

No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.