Em alta no Flamengo, Pedro não desiste da Copa do mundo: 'Sonho continua aceso'
Atacante é um dos destaques do Rubro-Negro nesta temporada
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Pedro vive grande momento com a camisa do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim. Com a boa fase, o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo segue vivo para o camisa 9. Faltando um pouco menos de um mês para a convocação para o torneio, o atacante comentou a possibilidade de estar na lista final de Carlo Ancelotti.
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- O sonho continua aceso. Claro que sempre trabalho com objetivo, também é objetivo estar na Seleção. Eu estou no Flamengo, o maior clube do Brasil, e tudo que eu faço aqui reflete para estar perto da Seleção. E eu tenho a consciência que tenho que estar bem aqui para ir. Então meu foco principal é aqui, buscar títulos, e o Flamengo pode me proporcionar isso - disse Pedro, do Flamengo, em entrevista ao "Ge".
- Em relação à Seleção, sempre estive ali próximo. Ia ter a minha primeira titularidade com o Dorival quando tive a lesão muito grave no joelho. Acabou me afastando, mas consegui retornar, estar ali novamente no radar. O Ancelotti comentou até em coletiva que eu poderia estar (na lista) se eu não tivesse tido uma nova lesão na penúltima convocação. Mas eu sonho, até a lista final vou estar com esse sonho aceso e, se Deus quiser, estar em mais uma Copa do Mundo - completou o atacante, que disputou a Copa de 2022.
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Relembre a afirmação de Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo
Em novembro de 2025, Carlo Ancelotti, em convocação da Seleção Brasileira, comentou sobre a possibilidade de Pedro estar à disposição para os amistosos de março. O jogador, entretanto, ficou fora da lista.
- Estamos procurando um centroavante nesse perfil. Pedro se lesionou e poderia ser uma oportunidade de ele estar aqui hoje, ou na próxima convocação. Ele pode se recuperar bem e estar na convocação de março - disse Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo, na época.
Apesar de ficar fora da última convocação, Pedro é um dos atacantes bem avaliado por Ancelotti. É verdade que, neste momento, o jogador do Flamengo está distante de uma ida para a Copa do Mundo. Nomes como Igor Thiago e Endrick, principalmente, aparecem na frente.
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Números de Pedro em 2026
Jogos - 22
Gols - 12
Assistências - 4
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