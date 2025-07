Vasco e Botafogo se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Às vésperas do Clássico da Amizade, os jornalistas do Lance! realizaram um “cara a cara” e elegeram o time ideal entre os rivais. Vale destacar que foram utilizadas as prováveis escalações das equipes para este duelo.

A disputa terminou com maioria botafoguense: 8 a 4. Com 100% dos votos, a única unanimidade para os jornalistas foi o volante Gregore, que disputou com Hugo Moura. O segundo mais votado foi o zagueiro Alexander Barboza, com 96%. O equilíbrio ficou na escolha pelo goleiro, lateral-direito e ponta direita. Com 51% cada, a redação do Lance! elegeu John, Vitinho e Artur, ambos do Botafogo.

No elenco vascaíno, três jogadores tiveram uma ampla vantagem para seus rivais. O meia Philippe Coutinho teve 77% dos votos, contra o venezuelano Savarino. Além dele, o atacante Pablo Vegetti recebeu 90% dos votos, na disputa com o recém-chegado Arthur Cabral. Na escolha pelo comandante do elenco, Fernando Diniz levou a melhor com 80%. Confira a seleção eleita pelos jornalistas.

Jogadores eleitos pelos jornalistas do Lance! (Foto: Arte Lance!)

Seleção Vasco x Botafogo - Redação do Lance!

Goleiro: John (51%)

Lateral-direito: Vitinho (51%)

Zagueiro: Kaio Fernando (58%)

Zagueiro: Alexander Barboza (96%)

Lateral-esquerdo: Alex Telles (87%)

Volante: Gregore (100%)

Volante: Marlon Freitas (90%)

Meia: Philippe Coutinho (77%)

Ponta direta: Artur (51%)

Ponta esquerda: Nuno Moreira (58%)

Atacante: Vegetti (90%)

Técnico: Fernando Diniz (80%)

Vasco 4 x 8 Botafogo

Confira a seleção de Vasco e Botafogo (Foto: Arte Lance!)

Vasco x Botafogo: Como chegam as equipes?

Sem jogar há quase um mês, o Vasco volta aos gramados após a paralisação do Mundial de Clubes. A última partida dos comandados de Fernando Diniz foi a vitória por 3 a 1, contra o São Paulo, no Morumbis. Com o resultado, o Cruzmaltino assumiu a 13ª posição, com 13 pontos ganhos.

Os grandes destaques da equipe vascaína estão no setor ofensivo. A esperança de gols está em Pablo Vegetti. O atacante é responsável por mais de 50% dos gols marcados pela equipe neste Campeonato Brasileiro, com oito tentos. O argentino divide o protagonismo com Philippe Coutinho, novo camisa 10. O meia que pertencia ao Aston Villa, da Inglaterra, acertou sua permanência no clube que o revelou para o mundo, até junho de 2026, na última sexta-feira (04).

Quem também assinou um novo vínculo com o Gigante da Colina foi o goleiro Léo Jardim. Nesta quinta-feira (10), após longa novela pela renovação, o arqueiro acertou sua permanência até o final de 2030. Ambos os destaques estarão à disposição para o clássico deste sábado.

Matheus Martins e Tchê Tchê em ação pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A vitória sobre o PSG, atual campeão da Europa, gerou uma grande expectativa no retorno do Botafogo ao Campeonato Brasileiro. Invicto há quatro rodadas, o Glorioso aposta suas fichas na consistência defensiva de sua equipe. A última partida antes de embarcar para os Estados Unidos, ficou marcada pela vitória por 3 a 2 contra o Ceará. Com o resultado a equipe pulou para a 8ª posição, com 18 pontos.

A grande novidade é o técnico Davide Ancelotti, filho e auxiliar do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Anunciado na última terça-feira (8), o italiano comandou os últimos treinos e viajou com o elenco para Brasília. No entanto, o treinador ainda busca sua regularização e não sabe se estará à disposição para ficar no banco de reservas nesta partida. Caso isso não aconteça, Cláudio Caçapa estará à beira do gramado.

Em meio a negociação com o Al-Rayyan, Gregore está relacionado para o clássico e deve começar entre os titulares. Segundo apurou a reportagem do Lance!, o Botafogo aguardava o pagamento de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,3 milhões) e exigia a quantia à vista para liberar o volante, como previsto no contrato de renovação com o jogador. O clube do Oriente Médio, então, após ofertar quantia fora da realidade da SAF, pediu para negociar. Em meio a isso, o camisa 26 segue nos planos do clube carioca.

Dois dos principais pilares defensivos, o goleiro John e o zagueiro Alexander Barboza também estão relacionados para o clássico. Juntos, a dupla participou de 19 jogos na temporada e soma seis jogos sem saírem vazados na temporada.

