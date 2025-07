Brasileirão retorna com clássicos e terceira maior média de público da história

Após a pausa para o Mundial de Clubes — com direito a campanhas marcantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — o Campeonato Brasileiro volta neste fim de semana com sua 13ª rodada. E o recomeço promete emoção dentro e fora de campo: arquibancadas cheias, clássicos regionais e a expectativa por mais uma virada na tabela.

A atual edição da Série A já registra a terceira maior média de público da história do torneio, com 24.748 torcedores por jogo e um total acumulado que beira 2,9 milhões de pagantes. Os números ficam atrás apenas de 2023 (recordista, com 26.519) e 2024 (25.773).

O Flamengo lidera a estatística de média de público, com impressionantes 51.299 pessoas por partida, seguido de perto pelo Corinthians, com 43.964, e pelo Bahia, que vem surpreendendo com mais de 39 mil torcedores por jogo na Arena Fonte Nova. Cruzeiro (38.176), São Paulo (36.170) e Ceará (32.177) também ultrapassam a marca de 30 mil.

Top 10 médias de público no Brasileirão 2025

1. Flamengo – 51.299

2. Corinthians – 43.964

3. Bahia – 39.025

4. Cruzeiro – 38.176

5. São Paulo – 36.170

6. Ceará – 32.177

7. Palmeiras – 29.892

8. Fluminense – 29.514

9. Internacional – 25.749

10. Atlético-MG – 24.800

Entre os “lanternas” da estatística estão Mirassol (5.830) e Red Bull Bragantino (5.020), que ainda buscam maior engajamento local.

A 13ª rodada inicia neste sábado (12), com destaque para o clássico entre Flamengo e São Paulo, às 16h30, no Maracanã. No mesmo horário, Internacional e Vitória se enfrentam no Beira-Rio. Às 18h30, Vasco e Botafogo duelam no Mané Garrincha, em Brasília, em mais um confronto carioca com casa cheia prevista. O sábado termina com Bahia x Atlético-MG, às 21h, na Arena Fonte Nova.

Flamengo e São Paulo empataram em amistoso pela FC Series em 2025 ( Foto: Reprodução/X)

O domingo (13) traz mais emoções: às 19h, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Às 20h30, Cruzeiro x Grêmio jogam no Mineirão, enquanto o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará movimenta a Arena Castelão.

A segunda-feira (14) reserva o duelo entre Juventude e Sport, às 20h, no Alfredo Jaconi. Já Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense terão suas datas e horários confirmados em breve.