Com Gregore e Davide Ancelotti, Botafogo viaja para clássico com o Vasco

O Botafogo embarcou para Brasília nesta sexta-feira (11) para o duelo com o Vasco, neste sábado, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação que viaja para a capital federal conta com o volante Gregore, em negociações com o Al-Rayyan, do Catar, e terá a presença do novo técnico Davide Ancelotti.

Conforme atualizou o clube, Ancelotti comandou o treino pela manhã e seguiu no Rio para agilizar trâmites burocráticos. Ele irá embarcar em voo no fim do dia enquanto agiliza questões burocráticas para ter seu nome regularizado na CBF.

Com Cláudio Caçapa, auxiliar permanente que assumirá o comando caso o italiano não fique à disposição, também foram Luís Tevenet e Andrew Mangan, novos membros da comissão técnica, e Luca Guerra, preparador físico. O Botafogo tenta inscrever Davide Ancelotti às vésperas do duelo.

Davide Ancelotti é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A lista de relacionados não conta com surpresas. Havia a chance de Gregore ficar fora do clássico devido às conversas com o Al-Rayyan, mas o imbróglio entre os clubes carioca e catari o confirmaram no jogo.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a oitava colocação, com 18 pontos, seis atrás do líder Flamengo. O clássico vale para o Glorioso a aproximação das primeiras posições da tabela e recomeço de trabalho com o "pé direito" para a sequência da temporada.