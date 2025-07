O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Vasco, neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação para a viagem não conta com Patrick de Paula e Rwan Cruz, que já não vinham sendo utilizados.

A dupla treinou normalmente com o elenco no CT Lonier ao longo da semana, mas fica fora do duelo. Além deles, o atacante Matheus Martins, que esteve no Mundial, também é desfalque - ele não atua desde abril devido à lesão muscular.

Gregore, que negocia com o Al-Rayyan, do Catar, viajou e fica à disposição da comissão técnica. O restante da lista não tem surpresas (veja abaixo).

Em nota, o Botafogo informou que o técnico Davide Ancelotti comandou o treino pela manhã e seguiu no Rio para agilizar trâmites burocráticos buscando regularização. Caso isso não aconteça, o Alvinegro terá Cláudio Caçapa à beira do gramado. O italiano, ainda assim, se juntará ao grupo na capital federal.

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Kaio Fernando, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Meio-campistas: Allan, Álvaro Montoro, Danilo Babrosa, Gregore, Marlon Freitas e Newton.

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Joaquín Correa, Mastriani, Nathan Fernandes, Santiago Rodríguez e Savarino.