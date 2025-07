Contas em dia, Neymar Pai e mudanças: como o presidente do Guarani virou a chave em 2025

Rômulo Amaro assumiu a presidência do Guarani em outubro de 2024 e os primeiros meses no comando do clube não foram fáceis, o time acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro ao final da temporada. Em 2025, após a disputa do Paulista, as coisas não pareciam se encaixar no Nacional e foi aí que o mandatário decidiu fazer rápidas mudanças para colocar em prática seu projeto.

Em entrevista ao Lance!, Rômulo fez um balanço da gestão até o momento, projetou o clube daqui em diante e contou como Neymar Pai foi importante na mudança da comissão técnica.

- Iniciamos o Campeonato Paulista e trouxemos o Maurício Souza, que é um técnico muito competente, que trouxe uma metodologia diferente, mais moderna, voltada para um estilo de jogo com atletas mais jovens, com vigor físico mais apurado, bem ofensivo, de jogada de um para um, e foi um modelo legal, foi um modelo diferente de jogo, e que encaixou bem no Estadual - contou o presidente.

- Porém, ao final da competição a gente percebeu que existia algumas alterações necessárias dentro mesmo do time, que começou a perder um pouquinho o poder de competitividade e isso nos incomodou bastante. E aí, quando iniciamos a Série C, foi comprovado realmente que faltava bastante coisa. Os resultados comprovaram que realmente havia necessidade de mudanças emergenciais, foi aí que na segunda derrota consecutiva desligamos o Maurício Souza, e na terceira desliguei o executivo e o coordenador. E aí já com a mente de trazer a nova comissão - explicou Rômulo.

Escolha da comissão técnica e ajuda de Neymar Pai

- Através de um contato que eu fiz com um amigo em comum, ele me apresentou o Neymar Pai, que é empresário do Marcelo Fernandes e da sua comissão técnica. Foi aí que a gente entrou em um acordo e eu não tive nenhuma dúvida em trazer o Marcelo em função da experiência que ele tem, da bagagem que ele já carrega de muitos anos, liderando grandes equipes.

- Conversei com o Arzul também, que é hoje considerado um dos melhore treinadores de goleiro do Brasil e também trouxe o Elano. Eles já haviam trabalhado em conjunto, então isso também ajudou bastante o relacionamento. E o Farnei Coelho, que foi o executivo de futebol, que também chegou num momento propício. Foi uma mudança brusca, difícil de ser executada, mas foi num momento correto, eu não podia esperar nem mais um minuto, porque foi aí que a gente conseguiu reconstruir o futebol, alguns processos internos, dar um pouco mais de valorização pro peso da camisa do Guarani, trazer um pouco mais de segurança para esses atletas novos que estavam aqui dentro, dar confiança para eles. Nossa média de idade do elenco era 23 anos, e hoje a gente conseguiu elevar para 29, que é a média de idade que as equipes buscaram usar o sucesso no acesso no ano passado.

Reestruturação do clube

- Com trabalho, a gente está conseguindo dar um passinho de cada vez, não tem nada ganho ainda, não tem nada garantido, porém eu acredito que nós estamos no caminho, com muita dedicação a gente tem plena convicção de que nós vamos conseguir terminar essa primeira fase entre os oito para poder competir de igual para igual na segunda fase.

- Daqui pra frente a gente precisa manter o foco, manter essa mesma intensidade com muita cautela, com muito pé no chão. Todos aqui que integram o departamento de futebol ajudaram na criação desse ambiente saudável, positivo, acho que tudo isso faz com que a gente continue nesse mesmo ritmo.

Situação financeira

- O Guarani enfrenta hoje um processo financeiro delicado. Nós entramos, aprovamos recentemente uma recuperação judicial, na qual nós já honramos 10 parcelas, sem nenhum tipo de atraso, então é um trabalho muito árduo da parte da área comercial, das parcerias comerciais, algumas vendas de atletas também contribuíram muito para a gente criar receitas, a revelação de meninos na categoria de base também está nos ajudando. Estamos voltando a revelar atletas e, mesmo com a queda das receitas, estamos conseguindo sustentar.

- Os salários estão em dia, as premiações estão em dia, o salário tanto dos funcionários quanto do staff, comissão técnica e jogadores também estão em dia, e a gente pretende manter isso para que a gente consiga evoluir e ter uma tranquilidade financeira melhor, para o Guarani na Série B já também ter uma cota maior, uma visibilidade maior. O pensamento agora é voltado para classificar entre os oito e na segunda fase fechar e voltar para a série B.

Brinco de Ouro da Princesa

- O estádio está perfeito, o gramado tem sido muito bem cuidado, inclusive considerado um dos melhores gramados do Brasil hoje. Pretendemos manter essa manutenção e essa dedicação enquanto estivermos aqui.

SAF

- Sim, nós temos interesse em evoluir com a SAF, é uma realidade hoje dentro do futebol brasileiro, e a gente já deu o primeiro passo, que foi a atualização do nosso estatuto. Ele não permitia com que o Guarani seguisse para uma avaliação de uma SAF, então hoje o Conselho Deliberativo aprovou e na Assembleia de Sócios também foi aprovada. O Guarani já está apto para receber uma SAF e quem está fazendo essa condução para a gente é Ernst & Young, que é uma empresa que nós contratamos para que nos dê a direção correta de qual os melhores players para que disputem essa concorrência e nos apresente as propostas, e as propostas sendo condizentes com a realidade do Guarani, vamos levar a conhecimento do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Sócios para que as decisões sejam tomadas.

- Se a proposta for interessante nós vamos evoluir, pois hoje o nosso maior patrimônio é a nossa torcida, que também nos apoia nessa tomada de decisão que vai profissionalizar as áreas, com investimento para que a gente consiga revelar mais atletas para a gente ter uma condição melhor para o futebol profissional, para as categorias de base, para que nós tenhamos um novo CT, com uma fisiologia de primeira ponta, com academia e com alojamento, tanto para a categoria profissional quanto para categoria de base.

- Acho que é isso que que hoje os grandes clubes estão tendo sucesso em função desse investimento na infraestrutura. Se for pegar os times hoje que estão disputando Mundial, sem exceção, os quatro que foram trabalharam muito forte em cima dessa estrutura de fisiologia, de alojamento de centro de treinamento, então acho que isso é fundamental e é o que nós queremos e nós vamos buscar para o futuro do Guarani Futebol Clube.