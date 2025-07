Vasco acerta renovação de Philippe Coutinho

A novela chegou ao fim. Philippe Coutinho permanecerá como jogador do Vasco. O novo camisa 10 cruz-maltino rescindiu o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, e assinou até o fim de junho de 2026. Nas redes sociais, o clube anunciou o novo vínculo do atleta afirmando que "a magia continua".

- Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros - afirmou Philippe Coutinho.

Mesmo sem contrato, Coutinho já estava treinando com o Vasco nos últimos dias. O meia foi liberado pelo Aston Villa para continuar as atividades pelo Cruz-Maltino.

Esta temporada, Coutinho vive o melhor ano com a camisa do Vasco. Ao todo, o meia marcou cinco gols e deu três assistências em 26 jogos. Na segunda passagem, o novo camisa 10 tem 44 partidas, oito gols e quatro assistências.

Nas redes sociais, o Aston Villa publicou uma nota confirmando a transaferência. O clube inglês agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sucesso na carreira.

"O Aston Villa pode confirmar que Philippe Coutinho concluiu uma transferência definitiva para o Vasco da Gama. Todos no Aston Villa gostariam de agradecer a Philippe por seus serviços ao clube e desejar a ele tudo de melhor em sua futura carreira."