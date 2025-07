Fora do jogo contra o Bahia por suspensão, o atacante Rony estará apto para retornar ao Atlético-MG na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nela, vai reencontrar o Palmeiras, clube onde viveu o melhor momento da carreira e conquistou os principais títulos, em duelo marcado para o dia 20 de julho, no Allianz Parque.

Em entrevista ao canal "Bica Galo", o atacante admitiu que o reencontro será especial e até “um pouco estranho”, após cinco anos vestindo a camisa alviverde. Questionado sobre a possibilidade de comemorar um gol contra o Palmeiras, Rony revelou que a tendência é não festejar, em respeito ao ex-clube.

— Até comentei com alguém há alguns dias que será um pouco estranho, porque passei cinco anos lá praticamente e, do nada, estar jogando contra o clube pelo qual estava vestindo as cores. Então, acredito que se eu fizer gol, não vou comemorar, porque tenho muito respeito pelo clube, tenho respeito pela torcida — disse o atacante.

— É um clube que abriu as portas para mim e que tem uma torcida que me abraçou. Mas quando se trata de trabalho, tem que defender as cores que estou vestindo, mas sempre respeitando. Foi muita coisa que vivi lá, mas dentro de campo vou procurar dar o meu melhor para ajudar minha equipe a vencer sempre — finalizou.

Rony pelo Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Passagem pelo Palmeiras e momento no Atlético-MG

Rony defendeu o Palmeiras entre 2020 e 2025 e construiu uma trajetória marcada por títulos e protagonismo. Em 284 partidas pelo clube, o atacante balançou as redes 70 vezes, distribuiu 36 assistências e conquistou 11 troféus, entre eles dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e duas Copas Libertadores (2020 e 2021). Também levantou taças do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), da Copa do Brasil (2020), da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022).

No Atlético, Rony rapidamente se firmou como uma das principais peças ofensivas do time em 2025. Na atual temporada, soma 10 gols em 26 partidas e foi peça importante na conquista do Campeonato Mineiro.