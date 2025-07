O Bahia está pronto para o retorno do Campeonato Brasileiro. Embalado pela classificação na Copa do Nordeste, o Tricolor entra em campo às 21h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Atlético-MG, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada. Rogério Ceni ainda tem dúvidas no elenco, mas a base do time que bateu o Fortaleza na última quarta deve ser mantida.

Além das ausências de Kanu e Erick, que passaram por cirurgias para tratar lesões na panturrilha e na coxa, respectivamente, Ceni ainda tem duas dúvidas para a partida. O lateral-esquerdo Iago Borduchi se recupera de infecção na pele e trabalhou em apenas uma parte do último treino, enquanto o volante Rezende passa por recondicionamento físico.

Assim, a provável escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o Atlético-MG é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José.

Como foi o último treino do Bahia

O Bahia fechou a preparação para a reestreia no Brasileirão com análises de erros e acertos na partida contra o Fortaleza. Logo depois, dois times se enfrentaram com regras de passes e finalizações. Os titulares na última quarta-feira foram liberados mais cedo, enquanto os demais ainda realizaram um trabalho tático em espaço reduzido.

✅ Ficha técnica

BAHIA X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).