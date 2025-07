O Vasco divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrenta o Alvinegro às 18h30 deste sábado (12), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A grande novidade entre os relacionados trata-se do atacante David e do meia Estrella. Ambos estão recuperados das lesões no joelho e estão aptos para entrarem em campo pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Botafogo:

Jogadores convocados por Diniz para enfrentar o Botafogo (Foto: Divulgação)

O Vasco teve somente 10 dias de férias e se reapresentou no dia 23 de junho. Desde então, o Cruz-Maltino passa por uma boa sequência de treinamentos, visando a sequência da temporada. Esta é a primeira vez que a equipe vai a campo depois da vitória sobre o São Paulo no Brasileirão.